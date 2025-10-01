批黃國昌跟監不配提新聞自由 律師：違反個資法可處五年以下徒刑

黃帝穎今強調，政治跟監不受新聞自由保障，黃國昌狗仔集團違反個資法第41條，可處五年以下徒刑。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，涉入事件的《中央社》記者謝幸恩9月29日發布聲明辭去職務，黃國昌9月30日上午召開記者會，黃國昌再稱「這國家容不下勇於揭發弊案的人」。律師黃帝穎今（10月1日）在臉書發文強調，政治跟監不受新聞自由保障，黃國昌狗仔集團違反個資法第41條，可處五年以下徒刑。

黃帝穎表示，黃國昌指揮狗仔跟監政敵，創下世界民主各國的政治惡例，黃國昌開記者會硬拗說是「調查員揭弊」，但不論稱謂，非新聞媒體跟拍政敵就踩到法律紅線。黃國昌狗仔集團非法蒐集政敵「社會活動」等個資，違反個資法第41條，處五年以下徒刑。

黃帝穎提到，非媒體跟監如徵信業者、法院依據違反個資法判刑的案例很多，例如柯文哲副手吳欣盈被跟監案，高院就判決指示者及徵信業者均有罪。

黃帝穎指出，黃國昌大讚謝幸恩辭職聲明高喊「新聞自由」讓他很感動，顯然是刻意混淆新聞自由這個概念，依據大法官釋字第689號解釋，「新聞自由」保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔去政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，根本不配提「新聞自由」。

黃帝穎也舉出大法官釋字689號解釋，提到「新聞採訪者於有事實足認特定事件屬大眾所關切並具一定公益性之事務，而具有新聞價值，如須以跟追方式進行採訪，其跟追倘依社會通念認非不能容忍者，即具正當理由，而不在首開規定處罰之列」，打臉黃國昌跟監政敵是為了政治私利，根本不配提新聞自由。

