    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉 中市與彰投合辦一場政見發表會

    2025/10/01 07:22 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨部將在七日舉行中彰投地區的黨主席政見發表示。（資料照）

    國民黨中市黨部將在七日舉行中彰投地區的黨主席政見發表示。（資料照）

    國民黨黨主席選舉10月18日投票，而且選情隨著投票日接近有加溫的現象，許多媒體為國民黨主席候選人舉辦電視辯論會，而國民黨中央也將為6位候選人舉辦北、中、南的現場政見發表會，中彰投將辦一場說明會，預計10月7日下午在台中市舉行，中市黨部主委顏文正表示，這是國民黨自己主辦，讓在地的黨員就近可聽到6位候選人的政見。

    國民黨下一屆主席選舉有高達6人，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘，而隨著投票日愈接近，選情愈熱。

    根據國民黨統計，全國已繳費的黨員約33萬餘人，而台中市目前約有29191人，中市黨部主委顏文正表示，此次台中市在黨主席選舉的投開票所， 將設26個，因受限人力及經費，地點多數選在區黨部，有些則是租借活動中心，其中和平區因為地區太大，因此設3個投開票所，有些黨員較少的地區，則是幾個行政區併在設一處投開票所投票。

    雖然有媒體已經或即將為此次國民黨的黨主席選舉舉辦電視辯論，但是國民黨中央還是為全國的國民黨員舉辦在地的政見發表會，讓6位候選人下鄉向黨員說明自己的政見。

    顏文正表示，中央黨部會在北、中、南舉辦政見發表會，而中彰投則共同舉辦一場，預計10月7日下午3點在台中市的潮港城舉行。

    國民黨中市黨部主委顏文正表示，投票日將設26個投開票所。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部主委顏文正表示，投票日將設26個投開票所。（記者蘇金鳳攝）

