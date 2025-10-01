鍾沛君稱「哪個災民沒吃便當餓死」林智群：一定要死掉才算嚴重？

花蓮光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，針對有人質疑一堆便當放到臭掉卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」引發外界抨擊。（圖擷自林智群律師臉書）

花蓮縣光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，針對有人質疑「一堆便當放到臭掉」卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎」？引發外界抨擊。律師林智群也批評：「一定要結果是『死掉』，才算嚴重嗎？」、「資源配置出現問題，不能檢討嗎？」

有人在網上踢爆花蓮縣府的物資調配有問題，光分發便當就出一堆包，不少便當直接放到臭酸扔掉，卻有一票人吃不到飯，引發輿論批評。鍾沛君在政論節目談及此事時，卻一臉不以為然地說：「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中……那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」爭議言論讓網友炸鍋。

請繼續往下閱讀...

林智群在臉書發文以「照樣造句」諷刺鍾沛君，「但我就問一句，目前為止不管是男人或女人，有哪一個人因為被親一下而死掉嗎？」、「造句：但我就問一句，目前為止不管是騎機車或開車，有哪一個人因為公館圓環塞車而死掉嗎？」

林智群直言「一定要結果是『死掉』，才算嚴重嗎？」，他也強調「你鍾沛君當初被親一下，也沒死掉，但大家還是挺你，譴責亂親你的人啊！」

林智群在文末也指出，鏟子超人去災區支援，沒便當吃，災民沒便當吃，同時卻有一堆便當放到餿掉，顯示資源配置出現問題，不能檢討嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法