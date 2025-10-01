宗教代表消費小林村讚傅夫妻慈悲 許美華：無恥馬屁精

花蓮縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子紅腫，但被家屬表達不滿。（資料照）

馬太鞍堰塞湖洪災昨舉辦頭七法會，花蓮縣長徐榛蔚被質疑一到現場沒先慰問家屬就擺拍，在儀式過程中還有宗教代表「消費小林村」，稱傅崐萁夫妻慈悲才大事化小，引發外界抨擊。反紫光奇遊團成員許美華發文批評，花蓮這次因為縣府沒有認真撤離枉死的已經18位，花蓮人還要感謝傅氏夫妻功德慈悲？高雄小林村四百多條人命不是命嗎？居然被拿來消費在傷口上灑鹽。

許美華在臉書發文指出，昨日上午花蓮罹難者家屬辦頭七法會，家屬在現場悲憤怒嗆花蓮縣政府，結果居然同場出現為了吹捧花蓮王夫妻檔，極其噁心惡劣的歌功頌德，讓人看到憤怒又傻眼。

請繼續往下閱讀...

許美華也轉貼來自罹難者家屬的質疑，包含「到底有沒有確實執行強制撤離？為什麼我們的家人死得這麼冤？」「當天上午才和媽媽通話，媽媽說沒有收到任何撤離消息，下午就再也聯絡不上人。」「縣長有沒有到前面去祭拜過？我們根本感受不到。來這邊只是擺拍嗎？都沒先來慰問家屬，我們還在這裡啊！」

許美華質疑，一位顯然是某個團體的代表，為了捧花蓮王夫妻，居然對徐榛蔚說：「今天災情能大事化小是因為傅立委的功德、都是縣長的慈悲，不然就會變小林村。」

對此許美華砲轟，「為了拍花蓮王夫妻檔的馬屁，有人居然在頭七家屬都在的場子講出這種話？」、「花蓮這次因為縣府沒有認真撤離枉死的已經18位，還有6位失聯，這個數字不夠多是嗎？花蓮人還要感謝傅氏夫妻功德慈悲？」許美華也批評，「高雄小林村四百多條人命不是命嗎？居然給這種無恥馬屁精拿來消費在傷口上灑鹽，說得出這種話的人都該下地獄！」

許美華也指出，「傅崐萁夫妻檔掌控花蓮近二十年，果然豢養出一批整天『吾皇萬歲萬萬歲』捧LP的無恥之徒」。她也感嘆，「這種場景，居然發生在2025年的台灣，真的有夠警世諷刺！為花蓮人覺得可悲，pathetic！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法