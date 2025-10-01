簡舒培：柯文哲以為收編戰神 自己卻變成黃國昌手中稻草人

簡舒培提到，柯文哲當初喜孜孜地挖角黃國昌到民眾黨，以為收編了一個戰神，沒想到自己反而變成黃國昌手裡的稻草人。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，與其相關的《菱傳媒》更是確定停刊。週刊昨揭露，黃的狗仔集團跟拍過民眾黨前主席柯文哲，《菱傳媒》還曾經刊出冷錢包、保險箱等柯案偵查細節。民進黨台北市議員簡舒培1日在臉書發文提到，柯文哲當初喜孜孜地挖角黃國昌到民眾黨，以為收編了一個戰神，沒想到自己反而變成黃國昌手裡的稻草人。

簡舒培指出，黃國昌養狗仔進行政治跟監的事證越來越多，《菱傳媒》社長陳申青與黃國昌都承認彼此有合作關係，《菱傳媒》收攤也成為黃國昌這個「專業關燈手」的又一代表作。當黃國昌承認與《菱傳媒》的合作關係後，過往《菱傳媒》的多篇獨家報導都被翻出來，其中最重要的就是柯文哲案的一系列報導。

簡舒培表示，在柯文哲被調查後，《菱傳媒》曾發出多篇獨家新聞，像是「檢廉查扣神秘保險箱」、「柯文哲的冷錢包找到了」、「京華城案進入查虛幣戰場」等，緊接著民眾黨就跑出來罵檢調洩密、陳佩琪大打悲情牌，更瘋狂洗輿論宣稱檢調「找不到證據」。

簡舒培質疑，透過辯護律師取得資料、掌握媒體製造假新聞、政黨跟進製造輿論帶風向，這不就是黃國昌跟柯文哲最愛說的「政媒側翼一條龍」？更別提，黃國昌這個狗仔集團的受害者，甚至也包括柯文哲。回顧整個「冷錢包」的操作，除了是黃國昌跟民眾黨自導自演的受虐兒戲碼，另一方面也是將整個柯案推向輿論的頂峰，在小草以外的群體中深化柯文哲貪污滅證的形象，最後的結果就是柯文哲辭去黨主席，黃國昌取而代之。

簡舒培認為，當初柯文哲以為收編一個戰神，沒想到自己反而變成黃國昌手裡的稻草人，黃國昌靠著不斷在名為「柯文哲」的草人身上扎針，消費柯文哲的政治能量來壯大自己的聲量，現在一切低級操作都被揭穿，也讓黃國昌罕見缺席了「柯文哲開庭」這個博取聲量、收割小草的政治舞台。

簡舒培觀察，柯文哲一向喜歡什麼都嘴兩句，但他在媒體追問此事時，難得是「無語問蒼天」，簡舒培說：「大概也是沒想到，在『不講禮義廉恥』的比賽中，居然會出現一個跟他不分軒輊的黃國昌。」

