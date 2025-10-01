台美晶片產能「五五分」？鄭麗君返台：這次沒討論、也不會答應

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院副院長鄭麗君日前再度赴美國談判對等關稅，今（1）日清晨搭機返台，她在桃園機場受訪表示，所謂的「晶片五五分」是美方的想法，談判團隊從未做出這種承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

鄭麗君日前再度赴美國談判對等關稅，今天清晨與談判團隊搭機返台，她在下機後接受媒體聯訪表示，這次談判團隊到華府，主要針對爭取調降對等關稅、而且不疊加原來的稅率、以及232條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方的貿易代表署及商務部都進行了具體的討論，也有一定的進展。

鄭麗君指出，有關美國商務部的部分，台美供應鏈合作還持續磋商中，232條款調查下的各項的項目也在持續增加中，希望能夠就232條款相關各項的優惠待遇能夠做更完整的討論，後續會持續秉持國家利益跟產業利益和美方持續磋商。

鄭麗君說，在對等關稅以及232條款相關關稅優惠待遇，以及供應鏈合作上取得完整的共識後，台美雙方就會進入總結會議來達成台美的貿易協議。

針對國人關心是否有所謂台美晶片產能「五五分」這樣的條件，鄭麗君說，「我想這是美方的想法，我方談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，這一次我們也沒有討論這項議題，我們也不會答應這樣的條件，請大家放心」，有關這個階段的磋商情形，行政院會盡快的跟大家來正式的說明報告。

相關新聞請見：

盧特尼克拋震撼彈 提台美晶片製造「五五分」

自由時報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法