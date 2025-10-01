張育萌分享災區慘況 喊話徐榛蔚別把花蓮當政治秀場

張育萌1日凌晨在臉書分享他在光復鄉的所見所聞，質疑花蓮縣長徐榛蔚（圖右）、藍委傅崐萁及黃仁依舊把花蓮當政治秀場。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，救災工作仍持續中。台灣青年世代共好協會理事長張育萌1日凌晨在臉書分享他在光復鄉的所見所聞，質疑花蓮縣長徐榛蔚、藍委傅崐萁及黃仁依舊把花蓮當政治秀場。

張育萌指出，災後徐榛蔚跟傅崐萁第一時間拉著義煮團拍照，但才剛轉身離開沒多久，花蓮縣府就開始擋物資車，讓義煮團隊要製作2萬個便當卡關，明明義煮團煮的便當越來越多，卻很多人還是沒飯吃，縣府要大家去登記，讓花蓮縣府提供他們便當，但災民和鏟子超人根本不知道去哪裡登記。張育萌提到，後續在9月28日花蓮縣府原住民行政處長馬呈豪跑去跟義煮團說，縣府會花錢買2萬個便當，張質疑「免費的不要，硬要每天去採購幾萬個便當」？

張育萌提及，昨天他鏟了一下午的淤泥，而他遇到的屋主是一位活潑的阿姨，阿姨和他說：「你們明天還要來嗎？要的話，我晚上把淤泥再鏟回去，讓你們明天也有事做......」他忍不住笑出來，一邊跟阿姨說「辛苦了」。張育萌透露，阿姨自己就是縣府公務員，當洪水來臨時卻沒有被光復鄉強制撤離，當下她聽到鄰居在喊，她衝到隔壁拉著阿嬤跑到二樓避難，阿姨說：「人在那個情況下，真的什麼都做得出來，阿嬤平常行動不便，但當天樓梯可以一次走兩格。」

張育萌表示，國民黨立委員黃仁的卡車，上面貼的紅字有夠大，好像怕大家不知道他有來一樣，卡車還硬擠進「鏟子超人」排隊分發的地方，旁邊還有很多志工在吃便當、休息。卡車喊半天要大家借過，結果整台車開進人潮之後，車上的人跑下來拍照，還被車上助理指揮「你要整台車都拍進去」。

張育萌無奈地說，當鏟子超人和國軍挺進部落的同時，徐榛蔚帶著花蓮縣府和國民黨立委們，也演出「平行時空」的災區日常。張育萌向徐榛蔚喊話：「拜託，徐榛蔚縣長，別再把縣民的苦難當成擺拍背景。這不是你的舞台，更不是你的政績，這是活生生的人命與尊嚴。就這麼一次，請收起演技，回到現實。」

