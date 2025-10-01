劉建超確定去職 習近平人馬劉海星接任中共中聯部長

中共中央對外聯絡部（中聯部）前任部長劉建超在「消失」2個月後，9月30日被證實去職。現年62歲的劉海星已接任中聯部部長，他的外交和國安背景引人關注。 （擷取自X平台）

中共中央對外聯絡部（中聯部）前任部長劉建超在「消失」2個月後，9月30日被證實去職。現年62歲的劉海星已接任中聯部部長，他的外交和國安背景引人關注。

綜合《法廣》（RFI）、《彭博》等媒體報導，中聯部「部領導」欄位近日更新，顯示劉海星已接任中聯部部長。中聯部的主要職責是代表中共在全世界展開所謂政黨外交，其工作任務介於中國外交部和中共中央統戰部之間。

公開資料顯示，劉海星1963年4月生，畢業於北京外國語學院1981級法語系。自1985年以來，他長期任職中國外交部，從翻譯部門開始，入職外交部早期曾赴法國巴黎國際公共行政管理學院和法國國立行政學院學習，之後曾擔任中國外交部西歐副司長、駐法國大使館公使、外交部歐洲司司長等職，2015年任外交部部長助理，至2017年卸任。

2018年3月，劉海星出任中共中央國家安全委員會辦公室（中央國安辦）副主任，之後再升任中央國安辦常務副主任，目前也是中共第二十屆中央委員。

中央國安辦這個神秘的部門專門負責落實中共總書記習近平「大國外交」的願景，該機構主任是習近平的親信蔡奇，劉海星獲拔擢顯示他獲得最高領導人的信任。

劉海星的任命引發外界對其前任劉建超下落的質疑。劉建超是在2022年5月接任中聯部部長，他最後幾次的公開活動，包括今年7月23日至24日訪問新加坡，7月25日至27日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會，7月28日至30日訪問阿爾及利亞。

《華爾街日報》今年8月9日引述知情人士透露，劉建超7月底從海外出差返回北京後，被官方帶走訊問，原因尚不明朗。在中國前外長秦剛2023年7月遭解職以來，劉建超一度被外界視為下任中國外長的熱門人選，最後是王毅回鍋擔任外長。

旅美獨立學者吳祚來8月11日在X平台發文指出，他接獲線人密告，劉建超是因為在海外密會了美國總統川普的人，被中國國安單位發現，入境國內即遭拘審問話 中國網路社群則流傳，劉建超被帶走訊問，原因可能包括涉及洩密，以及居間協助中國富豪將資產轉移到海外等。

中共中央對外聯絡部部長劉建超七月被帶走訊問後消失至今。圖為劉建超七月初在北京世界和平論壇上發言。（法新社）

