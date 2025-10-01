花蓮縣府熱食沒發完放到臭掉 鍾沛君竟嗆：災民有哪個沒吃便當餓死？

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，重創光復鄉。日前有人在網上踢爆花蓮縣府的物資調配有問題，光分發便當就出一堆包，不少便當直接放到臭酸扔掉，卻有一票人吃不到飯，引發輿論批評。國民黨台北市議員鍾沛君卻在政論節目上質問「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」，進一步讓怒火延燒。

日前有受災戶在網上抱怨，花蓮縣府人員要求需要有「災民識別證」才能領便當，嚴格控制便當發放，結果一堆便當放到臭掉，只能丟了；還有村落傳出有近70名老人因交通受阻，連續3天只能靠包子、饅頭果腹，無法領取便當，地方鄉公所、社會局基本上已經失能，要個飯都沒有。

而鍾沛君上政論節目《新聞面對面》談及此事時，一臉不以為然地說：「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中……那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

粉專「Mr.柯學先生」週二（30日）分享鍾沛君這段發言，隨即讓網友炸鍋，「翻譯：又還沒到餓死的地步，餓個幾餐又如何？不愧是黨國權貴出身」、「所以沒死人你覺得沒關係？你知道妳在說啥小嗎？」、「所以應該先讓災民餓死再來檢討對嗎？」、「蠻低級的失言，連民意代表都這麼高官態度，可悲」、「哇塞，人家很餓只是還沒死，所以就不嚴重了是嗎」、「完全不考慮災民的感受」、「藍白裡面有正常腦子的是不是稀世珍稀？」

