為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政委季連成輪任災害應變中心總協調官 指示全力恢復花蓮正常生活

    2025/09/30 23:00 記者陳鈺馥／台北報導
    中央災害應變中心前進協調所今（30）日召開「馬太鞍溪堰塞湖花蓮前進協調所交接會議」，由行政院政務委員季連成輪任總協調官。（行政院提供）

    中央災害應變中心前進協調所今（30）日召開「馬太鞍溪堰塞湖花蓮前進協調所交接會議」，由行政院政務委員季連成輪任總協調官。（行政院提供）

    中央災害應變中心前進協調所今（30）日召開「馬太鞍溪堰塞湖花蓮前進協調所交接會議」，由行政院政務委員季連成輪任總協調官，顧問李孟諺輪任副總協調官。季連成感謝前任總協調官經濟部次長賴建信及相關部會同仁一週來的努力，期許透過中央地方攜手合作，讓花蓮鄉親早日恢復正常生活。

    季連成表示，前進協調所未來秉持「檢討今天、策劃明天」做好災後復原整合工作，並調整相關功能分組，也請各功能分組明確區隔既有成果與目前工作進度，確實掌握整體工作期程管考。季也請「災情監控組」內政部消防署協助，與交通部中央氣象署保持密切聯繫，掌握後續鋒面與南部熱帶擾動情資，提供前進協調所支援決策參考；另請「復原重建組」內政部國土管理署將雨水下水道、家戶前後側溝與化糞池納入清理，確保家戶排水恢復。

    季連成指示，請行政後勤組每日晚間確認次日便當與食物需求、配送責任與便當產能，對外宣導3條可運送物資行動路線領取資訊，包括太巴塱教會（光復鄉南富村中正路二段90號）、阿陶莫文健站 （光復鄉東富村東富路5號）、大華活動中心（光復鄉大華村光復路24號）沿街分送，並滾動校正供餐數據。

    季連成也請交通部、原民會在「光復車站志工分派站」持續辦理志工交通與住宿登記與安排，優化人流與動線；另請衛生福利部持續派員進駐收容所與主要駐點，並掌握公部門及民間收容所清單，同時務必確保無健保卡就醫及處方箋機制運作執行；另請水電維生組優先改善供水壓力偏低的問題，並逐點加速停水地點整修，同時請國防部配合支援人力與機具協助作業，盼讓民眾生活儘速恢復正常。

    前進協調所指出，包括副總協調官李孟諺、經濟部次長賴建信、國防部陸軍花東防衛指揮部少將副指揮官賴政豐、花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村等人均出席本次交接會議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播