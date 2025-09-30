為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    選罷法遭藍白惡修！民團提公投補救 衝電子連署

    2025/09/30 22:51 記者林哲遠／台北報導
    「人民作主志工團」8月初推動廢止「憲法訴訟法」二階公投連署後，再針對選罷法惡修提出3項公投案，並於今日赴中選會領取選罷法公投電子連署系統認證碼。（記者王藝菘攝）

    「人民作主志工團」8月初推動廢止「憲法訴訟法」二階公投連署後，再針對選罷法惡修提出3項公投案，並於今日赴中選會領取選罷法公投電子連署系統認證碼。（記者王藝菘攝）

    藍白去年在立院強推「憲法訴訟法」、「選罷法」等修法，使憲法法庭實質癱瘓、要求罷免連署需附身分證正反影本。「人民作主志工團」8月初推動廢止「憲法訴訟法」二階公投連署後，再針對選罷法惡修提出3項公投案，並於今日赴中選會領取選罷法公投電子連署系統認證碼。

    藍白去年在立院強推「選罷法部分條文」，要求罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

    對此，「人民作主志工團」針對新法提出3項公投提案包含，一、「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

    第二、「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

    第三、「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」

    上述三案經中選會審查後，已進入二階連署階段，人民作主志工團志工成員趙偉程今前往中選會領取電子連署系統認證碼時受訪說，目前包括廢止「憲訴法修法」案在內的4案都會進行電子連署，呼籲全國民眾到戶政事務所申請自然人憑證實體卡踴躍連署。

    趙偉程進一步說明，訴求廢止罷免連署需附身分證正反面影本公投案，會採與紙本連署並行方式進行，他們今天就會展開連署，力拚半年內各搜集29萬3228份以上的連署，截止日則在明年3月底。

