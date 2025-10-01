黃國昌「養狗仔」風波延燒 新聞工作者：讓他得到更大權力很可怕！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日身陷「養狗仔」，對政敵進行政治跟監風波，新聞工作者李濠仲提起影響美國政壇甚深的「水門案」（Watergate scandal），直言讓黃國昌得到更大的權力會很可怕！

李濠仲週二（9/30）在臉書發文，「葛理翰（Billy Graham）是二戰後美國福音派教會代表人物之一，他曾在水門事件（Watergate scandal）3週年時投書《紐約時報》。

請繼續往下閱讀...

內文開頭即寫到『任何有思想的美國人都會忍不住思考這起骯髒的水門事件對我們國家未來的影響……然而，水門事件只是國家深層道德危機其中的一個症狀，因為當下社會無論公共或私人領域，欺騙、不誠實以及道德淪喪都在加劇，水門案無疑暴露了整座城市的腐敗…』。」

「水門事件雖是1970年代的一場美國「政治醜聞」，但它所連動的震撼，不只導致尼克森總統（Richard Nixon）下台，更在於整起事件尤其顯現了一些應該被公眾信任的人，卻對法律和道德如此漠視，它讓許多民眾突然間對美國民主政治的進程出現了嚴重的幻滅感，當無法置信怎麼會有人用這種手段對付政敵時，甚至還刺激出許多憤世嫉俗的想法，以為從今爾後若是為了政治算計、恩怨，利用政治氣氛下的陰暗面，無視法治，只要能成功打擊對手又何妨。」

他接著說：「而這起政壇風暴的起始，卻僅是由一件竊盜案所牽動。1972年6月17日清晨，警方在水門大廈（民主黨全國委員會辦公室）逮捕了5名竊賊，他們除了偷拍部分檔案文件，另外還特別在現場安裝竊聽器。一開始《華盛頓郵報》只派『菜鳥記者』伍華德（Robert Woodward）負責報導此案，即知起初它應該只被視為是偶發的輕微犯罪。又這起事件無論如何，畢竟牽涉到政黨辦公要地，免不了媒體也會要求白宮表達態度，但當時白宮新聞室發言人很快就以他們不會對『三流的入室竊盜案』發表意見擋下追問。」

「結果，在伍華德和另一名記者伯恩斯坦（Carl Bernstein）『小事大查』下，一起原本真的很有可能被以『三流入室竊盜』結案的事件，終究被發現藏有大祕寶，且證實了背後首腦就是尼克森的親信、入室竊盜是由非法洗錢的競選捐款所資助、水門事件確實是源自尼克森陣營為協助尼克森連任，而對政敵進行大規模政治監視和破壞的基本戰略活動。旋即『三流入室竊盜』一舉轉成政治大醜聞，並再連環爆出尼克森及其陣營種種行賄、竊聽、濫權等不堪情事。不過，光是第一步，『潛入政敵辦公室進行政治監視』一節，就已讓多少稍有良知的美國人相當受不了，誰能難想像美國的政治可以走到這樣不誠實、不道德，甚至幾乎不尊重法治的地步，那已不只是政黨惡鬥，更是在侵蝕一個民主、法治國家的根基。」

李濠仲直言，「任何民主社會對政治監控，自然都有一定的敏感性。因為凡政治監控，從來都是有選擇性的，都存在特定目標，輕則，它有侵犯隱私權問題，重則，它就是在透過揭露對政敵有害的素材，以遂行恐嚇、壓迫。所以政治監控也才會被形容成是一種『沉默的鎮壓手段』。尼克森因水門案下台，所有雄才大略皆因5名『竊賊』（其中4人曾為中情局所用）失風嘎然而止，因為沒有人敢再把權力交給一個這樣不誠實的政治人物。」

「近日，黃國昌被控涉及對政敵『政治跟蹤』，從民眾黨的回應，再到黃國昌沉寂數日後在個人直播平台的『澄清』，無論是所謂為了『反蒐證』，還是以『台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會』之名，說自己是『在揭發弊案』，實則都已證實了自己的確踩了偷拍紅線。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會有什麼權力對任何人跟蹤偷拍？今天沒被『踢爆』，有誰知道或想像得到他竟然是這樣搞？」

「它偷拍他人的同時，又受到什麼樣的角色義務、道德、倫理約制？黃國昌等人可以，難道以後任何政治人物也都可以對任何人再進行『反反蒐證』？如今，外界愈是據此批判黃國昌，他愈是毫無悔意、大言不慚，也就愈加展演了詩人北島的那句詩詞：『卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘』。」

最後李濠仲表示，「在有限的權力下，黃國昌已多次證明了自己最大本事，就是他明明才是『被揭弊』的人，卻總可利用直播平台自我合理化所有個人的不誠實、不道德和不尊重法治，他常以『秀下限』嘲諷政敵，但他恐怕才是真正為了政治利益，而無視從政者應有的道德底線。回到葛理翰那句話：『任何有思想的美國人都會忍不住思考這起骯髒的水門事件對我們國家未來的影響』。這句話，同樣適用今天黃國昌的『政治跟蹤』案。」

