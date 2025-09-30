為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    養狗仔案延燒！黃國昌自曝曾與他們合作 《財訊》發聲駁斥

    2025/09/30 22:31 即時新聞／綜合報導
    黃國昌身陷「養狗仔」爭議。（記者王藝菘攝）

    黃國昌身陷「養狗仔」爭議。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，他坦言創辦吹哨者保護協會確實有與《民報》、《菱傳媒》合作，還稱其實如果媒體有表達興趣就會有合作，像是「科學城物流弊案」就曾登上《財訊》的封面故事，當然協會事前會去確認媒體敢不敢真實報導，只要讓他發現媒體因為當權者而縮手就會終止合作關係。對此，《財訊》發表聲明切割，強調與爆料方絕不是合作關係！

    《財訊》今（30日）傍晚在臉書發布聲明，有關立法委員黃國昌於30日記者會上提及《財訊》相關報導一事，本刊說明如下：

    第一，「《財訊》編輯團隊於2021年7月接獲『科學城物流』股權移轉資訊，由於議題涉及上市公司，且該公司業務牽涉台灣半導體物流安全等公共利益面向，因此決定進行深入追蹤報導。」

    第二，「該專題記者採訪對象除了新聞來源的『台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會』之外，也包含華航、新竹物流、台糖、嘉里大榮、順豐物流、益州化工等相關涉及公司，進行了平衡報導與求證，並於版面客觀呈現完整內容。」

    第三，「新聞來源多元，《財訊》基於公益原則，會接觸不同消息來源，然而處理所謂『爆料』訊息，本刊採訪完全基於新聞獨立作業原則，與『爆料方』絕不是『合作關係』。」

    第四，「《財訊》一向堅信，新聞的價值在於真實、公正與專業。我們深知媒體在民主社會中的角色，不僅是訊息傳遞者，更是公共利益的守護者。唯有保持獨立，才能確保報導的可信度，並贏得讀者與社會的信任。」

    相關新聞請見：涉養狗仔案！ 黃國昌承認：吹哨者保護協會有與《民報》、《菱傳媒》合作

    熱門推播