德國駐台代表：獨裁者深知自由選舉強大 民主國家應團結面對挑戰

今年德國國慶「統一紀念日」慶祝酒會由德國在台協會與德國薩克森邦共同舉辦，外交部次長吳志中與德國駐台代表狄嘉信出席。

今年為德國國慶「統一紀念日」35週年。德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz）今（30日）晚於德國國慶酒會致詞表示，當人們被賦予選擇權時，會選擇自由，專制獨裁者深知自由選舉的強大，部分國家為阻止自己的人民或鄰國做出選擇，甚至不惜開戰，民主國家必須強大且團結地面對挑戰。

今年德國國慶「統一紀念日」慶祝酒會由德國在台協會與德國薩克森邦共同舉辦，邀請來自薩克森邦萊比錫市的人聲合唱團「AMARCORD」現場演出。

狄嘉信表示，薩克森邦邦長克里契麥（Michael Kretschmer）率領代表團來台，討論經濟與科學合作，並拜訪於薩克森邦首府德勒斯登設廠的台積電，他指出，這是首度有德國邦長訪台。

克里契麥致詞表示，台灣已成為德國在亞洲最重要的貿易夥伴之一，台德透過貿易實現共同成長，隨著台積電在德勒斯登大規模投資，台德經濟合作也翻開新頁。

狄嘉信回顧東德和平結束獨裁與一黨專政的歷史，感謝東德獨黨政府沒有動用軍隊射擊自己的人民，允許舉行自由且公正的選舉，使民主政府與統一到來。

狄嘉信指出，當年前蘇聯共產黨末代總書記戈巴契夫允許東歐國家擁有自由與公正選舉，當人民可以自行決定未來時，每個國家都選擇了自由，專制獨裁者深知自由選舉是多麼強大的工具。

狄嘉信表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭的侵略戰爭並非因為害怕烏克蘭或北約，而是因為懼怕自由民主的烏克蘭，有加入歐盟的可能性，成為俄羅斯人民的榜樣，如果在烏克蘭能夠成功實行自由民主，那自由民主也就無法被視為西方概念，這也是世界上專制獨裁者公開、毫無條件地支持普廷的原因。

狄嘉信說，如同35年前的東德人民，台灣也選擇了自由、民主、法治、人權，但即使我們深信人們在被賦予選擇權時會選擇自由，也必須面對現實，如今部分國家為了阻止自己的人民或鄰國做出選擇，甚至不惜開戰。

狄嘉信表示，世界民主國家必須強大且團結，才能面對這一挑戰，因此德國聯邦政府承諾未來每年將投入GDP的5%於防衛及韌性建設，在二戰結束80年後，歐洲與世界的民主與自由再次受到攻擊，「這一次，德國將站在歷史正確的一方」。

外交部次長吳志中致詞則表示，衷心感謝德國政府在聯合執政協議中對台灣堅定與持續的支持，也感謝德國外長德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）上個月透過演說強調台海和平穩定重要性，台灣與德國是理念相近夥伴，期待持續加強雙邊合作。

薩克森邦邦長克里契麥致詞表示，台灣已成為德國在亞洲最重要的貿易夥伴之一，台德透過貿易實現共同成長。

德國駐台代表狄嘉信今晚於德國國慶酒會致詞表示，民主國家必須強大且團結地面對挑戰。

