陳柏惟揭中二補選「顏家祖墳案」出自謝幸恩 顏家低調不回應

陳柏惟臉書質疑謝幸恩。（擷取自陳柏惟臉書）

民眾黨主席黃國昌遭爆料指揮「狗仔集團」跟拍，引起各界議論，遭影射的中央社司法記者謝幸恩昨日請辭，前立委陳柏惟今（30）日在臉書發文質疑，當年2022台中中二立委補選時傳出「顏家祖墳氣病清標案」，藍營矛頭指向「民進黨做的」，這其實是當年謝幸恩搞出的案件，「黃國昌，你口中的優秀記者是化名幹這種事情的人嗎？」對此，顏家幕僚表示，不便回應此事。

謝幸恩辭職後寫了一篇聲明，再度引起各界質疑，黃國昌今（30）受訪時卻稱讚謝幸恩是優秀的調查記者。陳柏惟今日在臉書指出陳年往事，當時選戰打得火熱，輿論攻防不斷，卻莫名出現離奇「顏家祖墳案」，詢問團隊來源卻無人承認，最後竟出自謝幸恩之手。陳柏惟說，謝幸恩先以化名，再自稱菱傳媒記者，打電話給台中市政府民政局長索取資料，藍營則以採訪反擊綠營「刨人祖墳」，網路輿論更出現「冬瓜氣到住院」的說法，一氣呵成。是因為記者求證官員時自稱是「菱傳媒姓陳的女記者」，但卻查無此人，才循線揪出謝幸恩。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟指出，「究竟是黃國昌嫉惡如仇，誓要推翻顏家不見棺材不掉淚？還是藍白2021就緊密聯繫，想要配合演出打一場悲情牌？不知道，因為黃國昌說顏寬恒沒料。」這不是匿名報導，這叫詐欺，這就是一場由黃國昌烏龍爆料所浪費的社會成本，不但形成輿論壓力，更企圖影響選舉結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法