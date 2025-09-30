菱傳媒停刊！前總編輯蔡日雲坦言 曾單方面接收社方提供的新聞訊息

《菱傳媒》確定停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

民眾黨主席黃國昌疑養「狗仔集團」跟監政敵爭議延燒，與其有合作關係的網媒《菱傳媒》，今（30日）正式宣布停刊，引發外界熱議。對此，菱傳媒前總編輯蔡日雲慨歎「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，強調「事實終會浮現，他們也終將被社會淘汰！」

菱傳媒捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，今下午該媒體召開會議，找員工進公司開會，據悉社長陳申青於會中正式宣布「即日起停刊」、所有同仁將於10月底解散，並證實有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團，但公司會挑題材，並非照單全收，遇到不合理的報導還是會打槍，台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導等都來自黃國昌，不過他對於狗仔集團成員有誰、如何運作及行動等事一無所知。

對此，蔡日雲今晚在臉書發出給菱傳媒夥伴的一封信，慨歎「這幾天我跟大家一樣，追著黃國昌與媒體之間混亂交錯關係的新聞跑，即使我已經離開《菱》近兩年，對於看到的政媒合流醜聞，依舊感到憤怒不已。今天獲知新股東台鋼決定暫停營業，其實個人認為是明智之舉，雖然我也很遺憾。《菱》若說有一點點成績，都是當初大家一步一腳印共同努力耕耘出來的成果，但如今她的名譽卻因失格的媒體人受損了。即使只有一顆老鼠屎，也會壞了一鍋上等好粥。」

「這幾天風暴依舊狂捲，有些報導與事實出入很大，張冠李戴，人云亦云，連基本新聞細節查證功夫都省略了，東抄西揀的，令人難過。我要跟2021年底跟我一起到《菱》的工作伙伴、以及後來陸續加入新聞團隊的人，表達我衷心地感謝，謝謝你們在我還在《菱》負責編務的那段時間的齊力付出與努力。你們認真挖掘、查證每一則新聞的精神，我永志不渝。尤其是同仁自行開發，沒日沒夜的看卷宗，看質詢影片，冒著生命危險實地訪查出來的『105號碼頭弊案』，都被踩到政媒紅線的失格媒體人，將功勞指向是黃國昌爆的料。一句話抹煞了第一線的努力，作為公司最高負責人（指陳申青），講出這種話，我也是只能笑笑，證明你有多麽的不適任！」

蔡日雲接著坦言，「我也要跟大家說，在《菱》任職的期間，我確實曾單方面接收到來社方提供的新聞訊息，不過，我們所有刊登出來的稿件，都是經過編輯部同仁嚴謹查證、核實過的。當時有些新聞與黃某臉書揭發的東西重疊，我也曾多次就此質疑過社方，我的失當之處是，我相信了社方的說明。如今對照起來，確實有可能是來自黃國昌選立委失利離開政壇後，所組的民間組織吹哨者協會所提供。」

「對於社方發名片給非媒體採訪正職的人、或與後來重返政壇已是政治人物的黃國昌在《民報》（已於9月更換經營團隊）的『合作模式』，究竟踐踏了多少新聞尊嚴，事實終會浮現，他們也終將被社會淘汰。你們可以告訴朋友和信賴我們的讀者，不必要因為某些人的失格做法，而對前期的《菱》感到失望。我們基於社會公義與監督政府的立場始終是堅定不移的。而你們也善盡了作為新聞工作者為公眾利益發聲、揭露弊案的天職。我一輩子以你們為傲。我親愛的伙伴，別氣餒，腰桿挺直，打起精神，在追求新聞真相、監督政府的道路上，無畏無懼繼續勇往直前。」

