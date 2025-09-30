竹市115年度總預算編還債30億 議員楊玲宜批市府有錢不會持家

新竹市府115年度總預算竟編還債30億，市議員楊玲宜批高虹安市府是有錢不會持家，很可悲。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府完成明年度115年度總預算編列，市府主計處指出，明年度總預算歲入編467.27億元、歲出編437.16億元，歲入歲出相抵結餘30.11億元，將用於償還債務。對市府把財劃法修正後新增的統籌分配款近214億元，拿30億來還債，民進黨市議員楊玲宜批高虹安、邱臣遠市府團隊是有錢也不會持家，別的縣市是無錢救火，竹市府是錢淹腳目也不知善用，真的很可悲。

楊玲宜說，市府明年度總預算編列若經常門支出大於資本門支出，顯示市府沒有市政規劃方向。沒有資本門的支出就不會有基礎市政建設。例如天災來時，市府要如何規劃竹市成為海綿城市因應預防天災，再者污水廠擴建案與全區接管進度、雨水下水道建置是首要建設，也不見市府說明，凸顯高或邱執政都一樣無能，有錢給市府也不會做事。

新竹市府今天指出，明年115年度總預算以教育、經濟與社福為三大領域。歲入編467.27億元、歲出編437.16億元，歲入歲出相抵結餘30.11億元，將用於還債，整體歲出預算較114年度增加140.13億元。其中教育科學文化支出編150.82億元（佔34.50%）居首；經濟發展支出99億元（佔22.65%）次之；社會福利支出編66.65億元（佔15.25%）。

市議員林盈徹批市府對香山發展不重視，建議市府蓋建香山公有市場，提供居民生活採買的便利性，藉此帶動地方經濟發展，創造就業機會。議員劉康彥則建議市府應重視南寮地區的人行環境和基礎建設需求與規劃。

