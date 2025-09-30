為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕喊中央砍預算「坐困愁城」 綠營批：塑造中央虧待假象

    2025/09/30 20:16 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕再指被中央扣250億，綠營議員陳淑華（右）及陳俞融斥「塑造中央虧待地方假象」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府今日向市議會進行新版財劃法因應等專案報告，台中市長盧秀燕再喊被中央扣250億，台中明年預算有短差，現在還「坐困愁城」；多名民進黨議員痛批，台中市明年增加295億統籌分配款，市府迄今無法交代如何分配應用，只會「一邊拿錢、一邊哭窮」，她應快找台中市6個國民黨立委，修法修改錯誤財劃法，不要一天到晚政治操作，誤導民眾。

    民進黨議員陳俞融及周永鴻、李天生質疑，新財劃法上路後，台中市明年增加295億統籌分配款，市府迄今說不清楚如何分配應用新獲配預算；盧秀燕仍一再強調，中央扣了250億預算，遭周永鴻痛批亂算一通，陳俞融更怒斥她說謊，「一邊拿錢、一邊哭窮」、「塑造中央虧待地方假象」誤導市民。

    民進黨議員林德宇問財政局長游麗玲，財劃法修改後台中市明年整體財源究竟有沒有增加，游麗玲回應「目前是有增加」，林德宇痛斥，多了錢還哭窮，他舉中捷公司國慶彩繪專車上全是盧秀燕的相片，原來錢全拿去幫盧秀燕宣傳。

    民進黨議員陳淑華也嗆，台中除新增統籌分配款，中央挹注台中史上最多1113億，盧秀燕卻玩數字遊戲指責中央扣預算，到底是無知還是裝傻；她追問盧秀燕要如何解決，盧秀燕脫口說，要看整個行政院跟立法院、「還要再修法」，讓陳淑華痛批，預算問題在立法院修惡財劃法時就存在，不是最近才發生，盧秀燕推給行政院，根本搞錯對象，盧秀燕應該要找台中市6個國民黨立委趕快修法，若有錢不會做事就下台。

    國民黨議員包括劉士州、楊大鋐、黃佳恬則關切中央砍預算補助，恐影響台中福利與建設；盧秀燕則再強調，台中明年預算有短差現在還「坐困愁城」，且新財劃法下台中人均獲配數是六都第5，之前的前瞻預算比高雄少1千億，「台中人會冷暖自知」。

