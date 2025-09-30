吃播變選邊秀？盧秀燕吃播站台這3人 今晚陪吃鄭麗文暗示意味濃

盧秀燕今晚與鄭麗文到牛肉麵店吃播吃牛肉麵。（記者蔡淑媛攝）

國黨主席選舉將在10月18日投票，盧秀燕先前為候選人郝龍斌、羅智強一起吃播支持，今晚與鄭麗文到牛肉麵店吃播，過程為鄭麗雯夾菜，強調只幫她夾菜，被問及特殊之處，盧則回應，「姊姊照顧妹妹！」除了是好友、曾是立院同事，也幫自己在選第一次市長時輔選過，至於還會與其他候選人吃播嗎？她則說「我也願意聽他們意見」、「國民黨員的眼睛是雪亮的！」

國民黨主席選舉有6名候選人，為台北市前市長郝龍斌、立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源，與孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕先後與郝龍斌、羅智強一起吃播，今晚再與鄭麗文在必比登推介的可口牛肉麵店吃牛肉麵，拉抬聲勢，被問及是否還會與其他候選人在台中吃美食直播，盧表示，參選人都很棒，可是黨員也有責任選賢與能，只要大家不嫌棄來找她，她也願意聽他們意見，不會畫地自限，好的人才一定會出頭。

不過話鋒一轉，盧秀燕再說，國民黨員的眼睛是雪亮的，在艱困的時期知道需要選怎麼的黨主席，黨員要聽政見，讓候選人有機會表現，尤其國民黨現在沒什麼資源，也沒有廣告，只能靠這樣（吃播）的方式來爭取支持與曝光量。

最後她再讚鄭麗文從政真得很辛苦，仍勇敢向前很不容易。

盧秀燕今晚與鄭麗文到牛肉麵店吃播吃牛肉麵，強調兩人好姊妹、鄭曾為她輔選。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕為鄭麗文夾菜。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法