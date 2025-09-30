繼柯文哲京華城案......阿苗又1預言成真！ 質詢蔣萬安片被翻出

社民黨北市議員苗博雅。（資料照）

北市公館圓環拆除，今（30日）是完工後第一個上班日，蔣萬安市府宣稱車流「整體還算順暢」，但隨即被勤族打臉，上午尖峰時段中永和福和橋到公館，及新店往公館的羅斯福路全面大塞車，甚至回堵到景美、北新橋。有網友翻出北市議員苗博雅質詢蔣萬安的影片，當時她早就預言今日「盛況」，但蔣萬安根本沒有聽進去，引發鄉民熱議。

公館圓環新路型啟用後首個上班日，龐大車流從早上7點前開始陸續湧現，新店、文山、永和方向皆傳出大小車輛回堵，直至9點半過後才消化完畢，義交也認為今天比過往平常還塞。

有網友在Threads上分享今年5月29日苗博雅質詢蔣萬安的影片，當時苗表示，「所有文山區的人都知道，如果公車專用地下道廢除，未來的交通會是災難。市長你知道現在公館圓環一個號誌循環要200秒，七岔路口如果沒有圓環，你在那邊要變成所謂的正交路口，但你要處理7個方向的話，你的號誌循環要200秒，所有尖峰時間會超過300個班次的公車在路上等紅綠燈，而且基隆路上也有公車喔。」

苗博雅還給出比拆除圓環更省工、省錢、省時的解決方法，「只要把用不到的輸水箱涵廢除掉，那你的路面就不會抬升，你的車行地下道、公車專用地下道，可以保持的機會就會提高。公車地下道如果能夠保留，未來的交通改善、交通順暢，所有的方便歸於市民，榮耀還是歸給你蔣市長。但如果你就這樣把它填平，那未來在上面發生的所有交通壅塞，全部也是歸給蔣市長。」

鄉民紛紛表示，「早就跟他講了！就是蔣不聽」、「繼京華城之後，又一個台北市長把阿苗的忠告當耳邊風」、「蔣不聽市長就是霸氣，妳苗博雅越是講什麼，人家蔣市長就是越不做什麼！」、「沒關係，只是等紅燈，等久了還是會到達目的地」、「不知道那個聰明才智的官員設計羅斯福路往萬隆景美方向只有一個直行車道。 所有的車塞在這條線道，然後左轉基隆路2個線道沒車，結果一堆車不熟跑到左轉車車道只好想辦法擠進直行車車道……這個叫做有做了研究然後研究出這個莫名奇妙的道路規劃」、「尊重大部分民意囉」、「由此可證，歷來的台北市長都不會聽阿苗的，不管是以前的柯批還是章萬安」。

