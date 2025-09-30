4年100億美元採購美農產品 賴總統盼強化台美農業創新、糧食韌性

賴清德總統今接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）。（總統府提供）

賴清德總統今接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃未來4年採購100億美元的美國農產品，加速台灣畜產業生產效率、提升糧食安全，期盼運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技及糧食安全韌性的合作，讓雙方夥伴關係互利共榮。

賴清德指出，現在台灣是美國第7大貿易夥伴及第7大農產品出口市場；美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，均顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。



賴清德表示，這個月台灣籌組農訪團訪問華府及相關農業州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心，訪美期間，台美雙方業者簽署採購意向書，台灣業者規劃未來4年採購100億美元黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。

賴清德強調，在科技領域，台灣也是美國可信賴且重要的合作夥伴，希望運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技，以及糧食安全韌性的合作。賴提到，台灣位於「印太第一島鏈」和身為「全球非紅供應鏈」重要樞紐，面對地緣政治的風險和挑戰，相信區域相鄰、理念相近國家更應攜手合作，共同維護世界和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，林德柏格次長此次率團來訪，不僅是台灣與美國在農業貿易跨越公私部門的互利共榮，更象徵雙方深化戰略經貿夥伴關係的腳步堅定且穩健，盼一起繼續努力讓台美關係持續茁壯，為全球繁榮帶來貢獻。

