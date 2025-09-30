為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    僑委會頒發全球青商潛力之星 徐佳青期勉獲獎者回饋社會

    2025/09/30 19:02 記者黃靖媗／台北報導
    僑委會30日舉行2025全球青商潛力之星頒獎典禮，共有10名海外僑、台青商獲獎。（記者黃靖媗攝）

    僑委會30日舉行2025全球青商潛力之星頒獎典禮，共有10名海外僑、台青商獲獎。（記者黃靖媗攝）

    僑委會今（30）日舉行2025全球青商潛力之星頒獎典禮，共有10名海外僑、台青商獲獎。委員長徐佳青表示，包含青商潛力之星與海外信保基金，僑委會提供涵蓋技術、人脈、資金的協助，期許10名獲獎者未來在事業發展之餘，能夠回饋社會。

    徐佳青致詞表示，僑委會自2021年開始全球青商潛力之星選拔及輔導活動，至今已選拔100名得獎者，從上屆起選拔改為2年一期，分為1年選拔、1年深入輔導，希望青商得獎後獲得更多專家、學者與顧問的協助。

    徐佳青指出，除了技術及人脈之外，也要有資金，因此僑委會提供海外信保基金，提供給需要擴大資金規模的海外僑台商，期盼大眾好好運用。

    徐佳青也表示，期許本次得獎的10位得主，能在事業發展之餘、行有餘力時，在社會公益上有更多付出與表現，無論對社會的回饋大或小，都是一種心意、精神、價值。

    僑委會指出，「全球青商潛力之星」選拔及輔導活動，迄今已累計辦理4屆，共選拔100名優秀青商，遍及六大洲計22國，每屆報名皆十分踴躍，僑委會將針對獲獎青商需求提供專家顧問與企業業師一對一的諮詢服務及輔導資源，並促進青商經驗分享，強化人脈交流網絡，以協助青商成長精進，共創互惠雙贏。

    僑委會委員長徐佳青致詞期許10名獲獎者未來在事業發展之餘，能夠回饋社會。（記者黃靖媗攝）

    僑委會委員長徐佳青致詞期許10名獲獎者未來在事業發展之餘，能夠回饋社會。（記者黃靖媗攝）

