    首頁 > 政治

    陳申青宣布菱傳媒停刊 坦言顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕都和黃國昌合作

    2025/09/30 18:52 本報記者／綜合報導
    《菱傳媒》確定停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

    網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，《菱傳媒》下午召開會議，找員工進公司開會，並宣布停刊，據了解，社長陳申青於會中正式宣布「即日起停刊」、所有同仁將於10月底解散，並證實有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團，但公司會挑題材，並非照單全收，他也向員工致歉，會議時間約1個小時，從下午4時到5時10分。

    成立不到4年的《菱傳媒》因捲入黃國昌的「狗仔集團」風波今宣布停刊；據悉，陳申青坦言，有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團，但公司會挑題材，並非照單全收，遇到不合理的報導還是會打槍，台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導等都來自黃國昌，不過他對於狗仔集團成員有誰、如何運作及行動等事一無所知。

    陳申青強調，當時與黃國昌合作時是揭弊協會，黃當時也還不是政治人物，由於形象也不差才會有合作關係，不過陳申青也感嘆，目前在風波上，對外說什麼都沒有意義。

    《菱傳媒》提供兩選項給員工選擇，自願離職者，除資遣費外會有額外一個月的離職金，若非自願離職者，則是多0.5個月非自願離職金，若拿非自願離職書者，依照規定可申請失業補助，另外員工還可有一個月的預告工資。

    陳申青也致歉，坦言沒想到會發生這些風波，但強調資遣一事都會依勞基法規定辦理。據了解，台北市勞動局目前尚未收到《菱傳媒》的相關資遣通報。

