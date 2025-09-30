為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    本屆聯大總辯論10國為我執言 友邦外長籲UN接納台灣有意義參與

    2025/09/30 18:45 記者黃靖媗／台北報導
    我國友邦聖露西亞外長包提斯呼籲，聯合國應接納台灣有意義參與聯合國體系。（圖擷取自聯合國官網）

    我國友邦聖露西亞外長包提斯呼籲，聯合國應接納台灣有意義參與聯合國體系。（圖擷取自聯合國官網）

    第80屆聯大總辯論於本月29日落幕，本屆共有10國為我國執言，包含9個友邦與理念相近國家捷克。我國友邦聖露西亞外長包提斯（Alva Romanus Baptiste）呼籲，聯合國應接納台灣有意義參與聯合國體系。

    包提斯重申聖露西亞對多邊主義的承諾，並指出會員國必須在倘不及時遏制，則衝突和戰爭恐將蔓延的地區採取行動降低緊張並解決爭端。

    包提斯表示，聖露西亞再次呼籲聯合國接納台灣有意義地參與聯合國體系，他嚴正聲明，1971年的聯合國第2758號決議並未排除台灣被納入及參與聯合國體系。

    友邦聖克里斯多福及維尼斯總理德魯（Terrance Michael Drew）表示，第80屆聯大的主題「攜手共進」號召我們想像一個落實包容的世界，將台灣排除在其有能力而且必須貢獻的機構如世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）之外，削弱了全球共同解決問題的能力。

    德魯指出，台灣在公共衛生、科技及災害應變領域的貢獻實際且不偏頗，關閉在這些領域合作的大門，將為世界帶來難以承受的風險，台灣海峽不僅僅是地圖上的通道，更是商業及連結人類的生命線。

    德魯表示，必須籲促冷靜、建議對話、選擇以外交溝通取代衝突對立，無論是在台北還是聖克里斯多福的兩大島間，旅遊、貿易及對話是保護民眾生計的方式。

