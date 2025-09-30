為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輝達落腳北士科2方案 李四川：新壽尚未給答案

    2025/09/30 20:21 中央社
    台北市副市長李四川表示，市府迄今未收到新壽正式來文提具體解約的條件。（資料照，記者何玉華攝）

    針對輝達台灣總部用地取得問題，台北市副市長李四川曾說，輝達與新壽協議在9月底前完成使用權移轉，如今時限將屆，李四川表示，新壽還未給答案，但市府立場仍是新壽蓋完後再移交或合意解約。

    輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權，台北市政府希望與新壽合意解約，再依新修正的「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」專案設定地上權給輝達。

    李四川曾表示，輝達與新壽應有簽訂計畫書或合作備忘錄（MOU），雙方協議在9月底以前完成使用權移轉，而輝達執行長黃仁勳希望明年5月可以動工。

    李四川今天接受媒體電訪表示，市府至今尚未收到新壽正式來文提及具體解約條件，而市府立場沒有改變，仍然是以2個方案，包含新壽按照合約把總部蓋好並取得使用執照後移轉地上權給輝達，或是與市府合意解約，但新壽到現在都沒有給答案。

    他說，輝達和新壽的MOU今天到期，還不知道會不會延長或另外簽訂，這是兩家公司的商業行為，就由兩家公司做決定。

