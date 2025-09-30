藍黨團將提「堰塞湖潰決災後重建條例」草案 卓揆：先用丹娜絲預算最快

農業部長陳駿季（左起）、行政院長卓榮泰、政務委員陳金德列席備質詢。（記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，釀18死、6失聯、114傷，立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。國民黨立委羅智強今質詢時，詢問行政院長卓榮泰是否支持？卓揆表示可先引用丹娜絲及728豪雨災後重建特別條例和預算，是最快最有效率的方式。

國民黨團總召傅崐萁今天表示，希望能夠比照莫拉克颱風特別條例，在20天內就能三讀通過「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，朝野一同完成，不要再有任何政治的想法和操作，這才是善良美麗的台灣。

卓榮泰表示，為了早日完成災後重建，以及現在投入災後救災，中央在丹娜絲颱風與728豪雨後的重建條例當中已經把花蓮當作災區，堰塞湖也是在丹娜絲之後所形成的，適用絕對沒有問題，該條例和特別預算絕對可以引用，也最快最有效率。

羅智強表示，但農業部長陳駿季卻說經評估沒有立即危險；卓榮泰澄清，陳當時是在說8月12日面對楊柳颱風侵犯時沒有立即的危險，卓也說，若經費不夠（600億），可透過追加預算再增加預算，重建經費還要再詳細的評估，他希望中秋節前先讓大家回復正常的生活。

卓榮泰強調，現在用丹娜絲特別條例的預算是最快的。但羅智強表示，雙軌可以並進，丹娜絲的特別預算是在堰塞湖還沒潰堤時編的預算，絕對是不夠的，這兩個災害的屬性不相同。

卓榮泰說，他不是完全反對國民黨團所提的方式，而是現在的時間點，政府全力恢復基本生活正常，什麼方式最快，災民得到最快照顧，往這個方向來想。

羅智強表示，這次颱風的災嘔有特殊屬性，應該在這個重建條例裡去檢視堰塞湖潰堤問題和未來警示的重要意義，它跟一般的災害重建條例是不相同的。卓榮泰回應，對於堰塞湖造成的災害情況，我們可以來討論。

