控黃國昌搶先爆阿北進88會館翻車？《鏡報》認了時間有誤 揭更大疑點！

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌疑養「狗仔集團」跟監政敵爭議延燒，今（30日）又被爆出2022年11月17日提早所有媒體，爆料前台北市長柯文哲曾出入88會館。不過媒體人黃揚明表示，當天上午9點多他就轉發週刊報導，沒有黃國昌更早爆料這件事。對此，披露此事的《鏡報》發出聲明認了時間線有誤，但強調無法改變黃國昌先踢爆柯文哲進出88會館的事。

民進黨立委王義川懷疑自己遭黃國昌指揮的狗仔跟拍，近日進一步質疑黃國昌2022年，為何會早於其他媒體知道柯文哲曾去過88會館，是不是也有叫狗仔去偷拍柯文哲？黃國昌昨（29日）晚開直播回應稱，當時他的臉書貼文一開頭就稱是「媒體報導」，最先爆料明明是《鏡週刊》。

請繼續往下閱讀...

但《鏡報新聞網》今天列出可疑時間線，黃國昌2022年11月17日上午11點15分在臉書貼文指，柯文哲等人進出88會館，他試圖甩鍋的《鏡週刊》則是在當天下午1點48分才跟進報導，早了2個多小時。而且與黃國昌有合作關係的《菱傳媒》，也在當天中午12點30分揭露此事，比週刊早了1個多小時。

不過黃揚明今下午在臉書PO文替黃國昌說話，「雖然是前東家，但是鏡報的報導真的出大包了。我在2022年11月17日上午9點21分，就曾轉貼過這篇黃國昌與鏡週刊爭執誰先誰後的報導，很抱歉，我比黃國昌更早轉貼，鏡週刊還要堅持上稿時間是當天下午嗎？我的研判是，這篇原本是上午與其他套稿一起上線，但後來有修改重新上架，所以上刊的時間才會變成下午。」

對此，《鏡報》今傍晚表示，相關報導上稿時間經過查證後，確實誤認週刊發布報導時間在黃國昌貼文之後。不過這件事還有其他更大的疑點，除了88會館，週刊當時還披露其他2家位置更隱密的私人會館，分別位於內湖區行善路與仁愛路，柯文哲、前立委蔡壁如、前桃園市長鄭文燦、國民黨立委林為洲等藍綠白大咖都曾受邀到這些地方飲宴，但通篇都沒有指涉包括柯文哲在內這些人，曾出入位於信義區松勤街的88會館。

可黃國昌當天的貼文，開頭宣稱根據媒體報導，點名柯文哲也去過88會館，但週刊根本沒有報導柯文哲去過該招待所。隨後《菱傳媒》跟進報導，也聲稱引述週刊，直指柯文哲兩度進出88會館，與週刊的內容不一樣，但與黃國昌的臉書貼文大致相同。黃國昌等人明顯是在疑花接木、張冠李戴，自行把柯文哲和88會館畫上等號。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法