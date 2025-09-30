為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    東區大小里差萬餘人 戶數不均 台中議員籲加速里鄰分家以利災害防救

    2025/09/30 18:24 記者蘇孟娟／台中報導
    記取花蓮堰塞湖溢流災害殷鑑，中市議員陳雅惠促市府加速分里分鄰。（陳雅惠提供）

    記取花蓮堰塞湖溢流災害殷鑑，中市議員陳雅惠促市府加速分里分鄰。（陳雅惠提供）

    花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創及嚴重人員傷亡，台中市議員陳雅惠曝台市里鄰不平衡，大者恆大不分里，市府始終拿不出明確的分里時程表與配套，讓里鄰長服務超載，憂若遇重大災害恐難及時照應，促市府加速分里分鄰。民政局長吳世瑋強調，分里分鄰首重溝通，分里分鄰沒有時程表，市府持續努力。

    陳雅惠舉東區東信里及樹德里人口已突破1萬，樹義里更衝到1萬6千人，對比東區富台里只有1800多人，積善里不到3千人，差距極大，鄰長也面臨戶數差異大，有的要顧200多戶，有的卻只顧30戶，「里鄰落差過大、資源不均」，不僅行政失衡，也讓基層怨聲載道。

    陳雅惠指出，花蓮這次堰塞湖溢流災害造成重大死傷，萬一台中發生重大災害，需要撤離、安置，像東信里、樹義里這些大里，人口龐大又長者眾多，鄰長人力有限，黃金時間要怎麼確保弱勢能優先撤離，促市府應儘早提出「分里時程表」，訂出人口與戶數門檻，定期檢討、即時調整，並檢討鄰長補助是否與實際工作量相符，避免有人過勞、有人閒置。

    吳世瑋回應，分里涉及地方高度敏感，首重溝通，若只針對單一里別調整，恐怕難以在議會通過，市府會整體研議，並參考中央「行政區劃法」立法進度，目前沒有進度表。

    他也強調，各區公所都有撤離計畫，平時也會演練，請市民放心。

