蔣經國日記 憂懼杜魯門提「台灣的地位等將來再定」

國史館公開第七批兩蔣日記數位檔供外界使用，其中蔣經國日記記錄韓戰爆發，時任美國總統杜魯門聲明包括要求中華民國「停止對大陸上的海空軍活動」，「台灣的地位等將來再定」，他感到憂懼，也提到對日和約在舊金山簽字，「我國沒有份，這是奇恥大辱」。

國史館今天發布新聞稿，說明兩蔣日記整編與數位化進度，9月30日開放兩蔣日記第七批資料。

國史館指出，1941年底，日軍偷襲珍珠港，美國正式對日宣戰。從1942年到1945年間的「蔣中正日記」中，可以從中一窺他對第二次世界大戰的變化與國際情勢的觀察，包括，從海戰到轟炸；到了戰爭中後期，日記裡開始出現大規模轟炸的紀錄，1944年10月12日，他寫下：「本日美國大機隊襲炸台灣」；他的日記也寫到美國原子彈轟炸廣島、長崎，日本投降等。

國史館說，在第二次世界大戰期間國際元首多次舉辦高峰會，而蔣中正唯一一次出席的國際會議，是1943年11月舉行的開羅會議。這次會議不僅是中華民國元首第一次參與國際重大會談，也讓蔣中正得以近距離觀察羅斯福、邱吉爾這兩位世界級領袖。

國史館說，蔣中正日記中生動地描述了邱吉爾「與夫人（宋美齡）談笑不斷」的情景；蔣中正也提到，初見羅斯福「一見如古，但其型態斜目而跛足，顯微陰沉深刻之政治家，自有一種不凡風度乎。」

國史館表示，在開羅會議的核心議題上，蔣中正日記記錄了談話的重點，其中特別提及「談領土問題」，蔣中正對「東北四省與台灣、澎湖群島」的歸還訴求，而且該訴求初步獲得尊重。

國史館表示，這一批公開的蔣經國日記，記錄1950至1951年間的政治與外交。

國史館說，1950年6月25日韓戰爆發，6月28日蔣經國記錄下杜魯門的重大聲明：「杜魯門宣布用軍事支持南韓外，並派第七艦隊同我們合作保衛台灣。」同時蔣經國也注意到聲明中的兩點：美國要求中華民國「停止對大陸上的海空軍活動」，「台灣的地位等將來再定」。

根據日記內容，蔣經國提到，一般人皆以「喜」的態度接受美國人要求，但他則以憂懼的態度看此事，不應貪一時的「安」，而上美國人的當，得到更大的「禍」。

國史館表示，二戰結束後，大部分同盟國與日本於1951年9月8日在舊金山簽訂了和平條約（舊金山和平條約或稱舊金山和約）。然而，作為二戰主要戰勝國之一的中華民國，卻被排除在這次和會之外；蔣經國1951年9月10日日記「對日和約在舊金山簽了字，我國沒有份，這是奇恥大辱…」。

