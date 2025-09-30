4千億舉債不能再多了！卓榮泰：盼總預算審查有合理結果

立法院院會30日邀行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

立法院預算會期拉開序幕，行政院長卓榮泰今（30日）表示，115年度中央政府總預算案已送抵立院，編列增幅對於國家經濟發展和災後重建是不夠的，但現在已舉債4000億元，沒有再多的舉債空間，各部會將當用才用、絕不浪費；卓也特別提醒，「我們有去今年的例子，希望明年的預算能夠快速付委、詳實審查、合理結果」。

卓榮泰今赴立法院進行施政報告，闡述行政團隊將落實總統賴清德指示，以「經濟、民生、弱勢、青年」作為四大優先原則，並推動「多元產業，創新經濟」、「減輕負擔，全齡照顧」、「世代支持，自我實現」、「均衡台灣，永續發展」及「社會韌性，國家安全」五大施政方向，以強化國家經濟韌性、促進產業發展，讓人民安居樂業。

卓榮泰表示，行政院將在國家利益與民主憲政的基礎下，為中華民國台灣的永續生存，不放棄任何合作的契機。行政院提出明年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，與今年度總預算加上追加預算的總和相比，明年度歲出僅多了222億元、僅增加0.7%。

不過，卓揆坦言，在國家正需要經濟發展和所有災後重建的過程中，這是不夠的，但現在已舉債4000億元，沒有再多的舉債空間，因此只能要求各部會須在有限資源下通力合作，「當用才用，絕不浪費」。卓也呼籲行政院與立法院、政府與人民，以及朝野之間，再次建立信任，期盼總預算案能快速付委、詳實審查，並得到合理結果，讓全民享受國家給予的種種福利照顧、以及國家安全需求。

除了總預算案，卓榮泰特別提及，未來須面對「財政收支劃分法」的重新思考，只有兩個大項要處理，分別是「垂直劃分」和「水平均衡」。

卓揆進一步說明，在垂直方面，必須劃分中央與地方的權限；在水平方面，較弱勢的縣市必須得到比較多的協助，不能只靠人口、土地或營業額等計算方式，導致強者越強、貧者卻不能夠變強的結果。行政院願在廣徵各界意見並與地方協調溝通後，提出一個可長可久、長治久安的「財劃法」，希望大家一起討論、通過並執行，讓中央與地方的合作變成真正可能。

