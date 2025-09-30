為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌稱與《民報》合作追天道盟案件遭施壓 梁文傑：沒能力施壓撤照

    2025/09/30 17:32 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆組織「狗仔集團」跟拍政敵，透過合作媒體、藍營人物將跟拍素材爆料做負面攻擊。黃國昌神隱多日後，今天現身承認有與《民報》、《菱傳媒》合作，更加碼爆自己曾追天道盟「鐵霸」曾盈富案，發現鐵霸太太押人到時任北市議員梁文傑服務處簽本票，《民報》刊登後遭施壓撤照，讓他中斷合作。對此，陸委會副主委梁文傑回應，他當時剛落選議員，忙著收攤關門，沒有能力對《民報》施壓，更別說有辦法要《民報》撤下什麼照片。

    黃國昌稍早在記者會上坦承，對於陳申青、《民報》跟《菱傳媒》，的確過去有一些案子有合作，但是以《民報》當作例子，那時候他在追天道盟大哥「鐵霸」曾盈富的案子，鐵霸太太押人去逼人家簽本票、和解書，那個畫面非常驚悚，從內湖分局的門口，一幫小弟把人押上車，車子直接開到一個議員的服務處，逼人家簽本票，而那個議員服務處就是目前陸委會副主委梁文傑當時市議員的服務處。

    黃國昌說，當時梁文傑地方服務處的主任，也涉及暴力討債，在追查當中，協會把整件事情調查完了以後，有跟民報合作，結果登了以後，民報因受壓力，就把梁文傑跟服務處主任合拍的照片撤下，他非常不高興，從此以後就中斷跟他們的合作，這個就是協會的風格，跟他合作過的媒體還蠻多的。

    對此，梁文傑表示，黃國昌委員與《民報》合作本案一事，本人早已知悉，本人對本案也曾多次說明。再次說明如下：一、本案發生在2016年，當時是有人稱有財務糾紛，向本人的議員服務處商借場地，並自帶律師在場自行調解，其一切內容皆與本人服務處無關，本人也毫不知情。

    梁文傑指出，二、本案早已判決確定，相關犯案人等也已服刑。黃國昌委員若有新的疑問或新的證據，建議不用再透過媒體，可以直接向地檢署提出告發。

    梁強調，三、《民報》首次刊出這則報導是在2022年12月20日，他當時剛剛落選議員，忙著收攤關門，面對《民報》記者的提問只能做澄清，沒有能力對《民報》施壓，更別說有辦法要《民報》撤下什麼照片。

