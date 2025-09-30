菱傳媒狂曝柯案細節?蔡依澄直呼：一群人希望「阿北別出來」的設計

前台北市長柯文哲。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔跟拍政敵，甚至自家人也不放過。對此，醫師作家蔡依澄表示，前台北市長柯文哲被關這麼久，與民眾黨持續激怒檢調、交保就積極影響同案被告，與到處跟證人會面，還有訴訟時的奇怪策略很有關係，看完今日週刊相關報導後，他直呼：「原來都是一群人希望，讓阿北關到永遠不要出來的設計。」

《鏡週刊》今日報導指出，黃國昌指揮狗仔事件牽連者眾多，《菱傳媒》社長陳申青發聲明已經間接承認與黃國昌合作密切，而從柯文哲案爆發後，《菱傳媒》就發出多篇相關獨家新聞。

請繼續往下閱讀...

蔡依澄今日在粉專「蔡依橙的閱讀筆記」發文，引述週刊報導表示，原來都是一群人希望讓阿北關到永遠不要出來的設計。蔡依澄指出，柯文哲整天罵賴清德跟民進黨，卻不知道自己身邊從黨員幹部到辯護律師，才是真正監視並讓他走到這一步的。「字面在罵賴清德，其實那個恨，可能都是針對黃國昌。」

蔡依澄嘆，柯文哲自稱智商157，但民進黨優秀人才合作他不要，自己找來的一群戰狼戰狗抓耙子，能把自己搞成這樣也是經典，「最後，建議阿北，律師還是自己請比較好，免費的、有朋友價優惠的、黃國昌推薦的，還是別用了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法