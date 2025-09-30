林佳龍受邀出席華沙安全論壇 場邊會晤法國、烏克蘭國會議員

外交部長林佳龍27日起率團訪問波蘭，昨日受邀於「華沙安全論壇」發表專題演說，在場邊與法國、烏克蘭國會議員互動。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍27日起率團訪問波蘭，昨日受邀於「華沙安全論壇」發表專題演說。林佳龍今（30）日於臉書PO出多張在場邊與法國、烏克蘭國會議員互動的合影。

林佳龍於臉書表示，除了在論壇發表演講外，他也把握場邊時間，與法國參議院外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）、烏克蘭國會議員暨對中政策跨國議會聯盟共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytski）、烏克蘭國會言論自由委員會主席尤契申（Yaroslav Yurchyshyn）、歐洲融合委員會主席伊凡娜（Ivanna Klympush-Tsintsadze），以及克魯科（Ivan Krulko）、芭布羅斯嘉（Solomiia Bobrovska）、盧布山斯基（Andrii Lopushanskyi）、琵帕（Nataliya Pipa）等多名烏克蘭國會議員深入交流。

林佳龍表示，與康慕蕾會談時，他特別分享台灣推動文化外交的成果，並介紹歐洲台灣文化年的專屬徽章。

康慕蕾則慰問台灣的颱風災情，並期待未來有更多台灣官員能前往法國交流，讓法國社會能更即時地了解台灣，她強調，深化台法關係，就是提升台歐關係。

林佳龍表示，與他會晤的烏克蘭議員們則坦言，俄羅斯對烏克蘭的侵略不僅是軍事上的壓力，更有資訊戰的威脅，他們認為台灣與烏克蘭面對中俄挑戰時，除了硬實力，也需要同步強化軟實力。

林佳龍透露，烏克蘭議員也肯定「智慧城市解決方案」在重建烏克蘭上的重要性，俄羅斯非法入侵以來，台灣就運用資通訊產業的優勢，積極協助烏克蘭，今年3月更有來自烏克蘭的30多名城市代表，包括11名城市首長訪台，參與「2025台北智慧城市展」並舉辦專場論壇。

外交部長林佳龍27日起率團訪問波蘭，昨日受邀於「華沙安全論壇」發表專題演說，在場邊與法國、烏克蘭國會議員互動。（圖擷取自林佳龍臉書）

