    首頁 > 政治

    黃國昌被爆指揮狗仔跟拍 沈伯洋：台灣法律沒想過有這種人

    2025/09/30 17:22 即時新聞／綜合報導
    立委沈伯洋。（記者王藝菘攝）

    立委沈伯洋。（記者王藝菘攝）

    《鏡週刊》今日爆料，民眾黨主席黃國昌指揮狗仔跟拍立委沈伯洋以及總統府祕書長潘孟安等一眾綠營高官。對此，沈伯洋今日在臉書發文提出兩點回應。

    沈伯洋今日下午發文表示，不少媒體在問他「跟拍」的事情，先簡單兩點回覆。第一，法律責任方面，不容易涵攝，原因很簡單，當時各種台灣法律在設計的時候，沒有想過有黃國昌這種人。

    第二，沈伯洋諷刺，其實台灣靜態拍出入的針孔就都是那樣原理，但自從他揭露之後，「根據這一個月的紅媒、國民黨立委、網紅、名嘴，這一切都是我在幻想，看來全台灣只有黃國昌是清醒的。」

    最後他也嘆道：「事實在這些人前面，永遠不值一哂。」

    針對此事，政治工作者周軒今日也表示，這半年來，中國、港媒、藍白、協力者，一直不停的在洗一個印象，就是沈伯洋精神有問題，疑神疑鬼，當時沈伯洋自己揭露被偷拍的事情，台灣媒體配合藍營名嘴還有公關公司就拿過去這個印象來把風向洗成「沈伯洋無的放矢」。

    「結果今天看起來，小丑好像不是沈伯洋。」周軒質疑，為什麼黃國昌的狗仔集團需要跟拍沈伯洋？沈伯洋對黃國昌造成什麼問題嗎？還是誰有跟拍沈伯洋的需求，請黃國昌這邊處理？「這些都是真正的國安問題。」

