拚秋節前復原花蓮災區 卓榮泰：檢討究責才對得起受難國人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉災情慘重。行政院長卓榮泰今（30日）強調，總統賴清德已下令國軍全力投入救災，盼中秋節前恢復災區居民基本正常的生活；現在除協助災區復原工作，對於過程中必要的檢討及追究責任也將同時展開，才能對得起所有受難國人。

立法院會今邀卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢。卓口頭報告時指出，本月23日樺加沙颱風帶來極大劇變，豪大雨後馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成對花蓮光復鄉等地重大災害，他對所有罹難者家屬表示最高慰問、並對傷害表達最高關心。

卓榮泰說，行政院已於第一時間成立前進協調所，統籌人力、物資、醫療、志工與國軍資源調度；7月底堰塞湖形成後，農業部便已成立專案小組嚴密監控，並委託專業團隊分析防災減災。風雨無情但人間有愛，光復車站湧入大量人潮，包括各種超人志工、民間團隊協助復原。

卓榮泰指出，7月丹娜絲颱風後，從雲嘉南到花蓮地區，都面對極端性氣候，而立法院經朝野共商與討論，很快就通過「丹娜絲颱風重建特別條例案」及特別預算案，感謝立法院長韓國瑜召開多次協商，不僅適用於雲嘉南，亦可比照參酌用在花蓮災後重建。

在災區復原重建方面，卓榮泰提及，樺加沙颱風帶來的堰塞湖事件，導致民宅受污泥侵擾、馬太鞍溪橋斷；總統賴清德已下令國軍全力投入救災，在中秋節前恢復災區居民基本正常的生活。

不過，卓榮泰語重心長地指出，社會信任的重建是最、最重要，從立法院討論立法院職權行使法、財劃法到總預算案，他個人感受到是對行政院的一種不信任感，他將以更多協商、合作來努力化解這種不信任。

卓榮泰說，讓人痛心的是，社會上無關政治的不信任。他舉例指出，台電人員在路邊吃便當，卻被不滿批評、惡意曲解，心靈創傷加重；賴總統出席國家演練日（防災日）活動，一群女學生合影卻遭受不必要的責難，甚至救災的一雙皮鞋、一個動作都可能被誇大扭曲，這都是社會的不信任。

卓直言，社會缺少正面思考、正向思維，期望行政、立法兩院能共同建立理性對話、真誠合作的共識，盼以良善的力量來修補社會傷痕。

