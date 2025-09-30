為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白受眾粉專看完黃國昌回應 逆風稱「不是說得很通」慘被罵翻

    2025/09/30 17:08 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監政治人物，神隱多日後，今日現身駁斥報導內容，並稱自己是2023年被跟拍騷擾才進行反蒐證。對此，有藍、白粉絲受眾較多的粉專今日轉發相關報導，並簡短表示自己覺得黃國昌「不是很說得通」，結果就遭藍、白支持者批評。

    針對媒體報導，黃國昌回應，他是2023年被媒體騷擾，才去「反蒐證」，黃國昌還嗆聲，他的吹哨者保護協會是在揭發弊案，跟鏡週刊養狗仔、刊登下三濫的東西，完全不在同一個檔次上。

    對此，粉專「麥克風的司法求生手冊」今日轉貼相關報導並表示，撇除掉證據不充分的報導，「那些『疑』的部分先不論，我自己是覺得用反蒐證當理由養狗仔，不是很說得通啦！讓我們繼續看下去。」

    沒想到，短短一句話就引發民眾黨支持者不滿，在貼文下方留言：「揭發弊案是不允許的喔」、「國昌老師為了揭弊自掏腰包砸大錢？為善不欲人知，還得被攻擊。是非何在？」、「狗仔？？蒐證揭發弊案很好啊」、「鏡週刊寫的還有人信喔」、「蒐證揭弊有啥問題？檢察官都說不違法了 有啥毛病」；還有人嗆他：「畢竟是會看四叉貓的人呢。」

