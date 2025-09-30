籲新北市府儘速普發4.6萬 議員張嘉玲：提案特別條例給預算法源

市議會今（30）日舉行第4屆第6次定期會預備會議，市議員張嘉玲提案特別預算自治條例草案，要求市府編列特別預算還稅於民。（記者黃子暘攝）

還稅於民議題上，行政院將普發一萬元現金的預算編列，新北市議會民進黨團則曾提案要求市府普發4.6萬元現金，財政局回應去年淨資產增加是因土地公告現值調整，相關資產多為公共用地，無法轉變為現金。市議會今（30）日舉行第4屆第6次定期會預備會議，市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於民。議長蔣根煌裁示，請議員依程序連署後送程序委員會。

張嘉玲表示，8月黨團提案請市府普發現金還稅於民，該案送市府研議後並未有具體行動回應，她認為地方普發需要法源，因此擬具「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」提案，希望市府因應美國關稅衝擊等影響，編列特別預算，提升新北市競爭力、經濟與社會韌性，並減輕人民負擔。

請繼續往下閱讀...

張嘉玲說，市府稅收超徵62億元，淨資產增加1724億元，財政狀況尚屬健全，市府應該與全民共享經濟成果，還稅於民，普發4.6萬元，因此提案。

蔣根煌指出，請議員依程序連署後提案送程序委員會。張嘉玲會後補充，她即刻進行連署，希望這個會期提案可進入大會依法審查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法