關燈+1！菱傳媒停刊確定 她酸連捷安特都被黃國昌給「毒」到......

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌疑養「狗仔集團」跟監政敵爭議持續延燒，與其有合作關係的網媒《菱傳媒》，今天（30日）宣布停刊，引發外界熱議。對此，財經網紅胡采蘋嘲諷黃國昌不愧是「關燈人」，除了時代力量和《菱傳媒》，黃國昌9年前還說如果要「在另一個台積電和1000家捷安特之間做選擇」，他寧可選擇後者，而今捷安特母公司巨大機械因涉強迫勞動，遭美國禁止並扣押巨大在台灣製造的自行車及零組件，由此可見黃國昌的話根本就是「反指標」！

《菱傳媒》捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，今下午該媒體召開會議，找員工進公司開會，據悉社長陳申青於會中正式宣布「即日起停刊」、所有同仁將於10月底解散，並證實有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團，但公司會挑題材，並非照單全收，遇到不合理的報導還是會打槍，台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導等都來自黃國昌，不過他對於狗仔集團成員有誰、如何運作及行動等事一無所知。

這件事情曝光後，隨即引起外界熱烈討論。胡采蘋在臉書語帶嘲諷表示，繼時代力量之後，黃國昌的「關燈事件簿」再添一筆，菱傳媒成為政治人物指揮狗仔隊的套殼白手套，今天宣佈關閉。除此之外，2016年2月5日剛選上立委的黃國昌，當時受訪稱台灣的經濟發展模式應全盤檢討，像半導體這類「明星產業」等雖能創造極高產值，拉高台灣的GDP，但只有少數人能參與，他認為台灣不需要另一個台積電，而是能擴增就業市場、平衡財富分配、促進產業多元的中小型企業，如果要在另一個台積電及1000家捷安特之間做選擇，他寧可選擇後者。而今捷安特母公司巨大機械日前涉及強迫勞動，價值30億貨品遭美國海關扣押。

胡采蘋也不忘酸柯文哲也是反指標，「2017年7月28日，台北市長柯文哲主持交通會報，斷言YouBike一定會被oBike消滅，原因是oBike更方便、更自由，而YouBike需要固定停車的站點，成本很高。2018年oBike倒閉，台北市政府清除逾5700輛車，公司積欠移置費、保管費合計至少新台幣733萬元……。」

網友紛紛表示，「這兩個雖小仔，說什麼倒什麼，碰什麼爛什麼」、「衰尾道人？」、「看他還有什麼名言，我們來逆向操作就對了」、「國昌老師眼光果然與眾不同」、「特級咒術師強強對決」、「鐵口直斷捏，說誰誰倒」、「100%衰尾道人，照他講得做絕對倒楣加槓龜，去哪個黨哪個黨就準備關燈，離遠一點好」、「這兩位，根本就是反指標！而且是別有居心的反指標！」、「什麼被他沾上都得關燈！其實也說不上什麼反指標，憑實力鬥垮鬥臭倒台」。

