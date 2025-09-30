為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨團群組內鬼呼之欲出？ 陳亭妃爆已排除「3種身分」

    2025/09/30 16:41 即時新聞／綜合報導
    立委陳亭妃。（資料照）

    立委陳亭妃。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流釀慘重災情，民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，不料對話卻遭截圖外流，導致民進黨遭外界攻擊。資深媒體人王瑞德日前爆料「已經抓到內鬼」，但未透露詳情；被外界認為是嫌疑人之一的立委陳亭妃，今日在節目中被問到相關議題，她先澄清自己當天根本狀況外，她還透露已經排除內鬼三種身分「不是立委」、「也不是黨團助理」、「也不是政務官」。

    陳亭妃今日在媒體人黃光芹主持的節目《中午來開匯》，被問到相關議題。她表示，此事件造成群組成員內心陰影，「真的很恐怖」，當下大家都嚇得收回訊息。她先澄清，事發當時自己在上節目，根本不知道發生什麼事情，等到有空要看大家群組內的討論時，訊息已經全部被收回，她得透過新聞內容才知道事件來龍去脈。

    至於是不是要抓內鬼？陳亭妃表示，雖然現在以救災優先，不要轉移焦點，但一定要了解是誰，因為這是互信原則。她並堅定指出，內鬼「不是立委」、「也不是黨團助理」、「也不是政務官」。

    陳亭妃說，其實排除三種身分之後，範圍就很小了，以後再去看。她還透露，他（內鬼）不是截給一個人，聽說還截給好幾個記者，現在其實媒體圈都知道是誰了，「比我們（立委）還早知道！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播