民進黨團群組內鬼呼之欲出？ 陳亭妃爆已排除「3種身分」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流釀慘重災情，民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，不料對話卻遭截圖外流，導致民進黨遭外界攻擊。資深媒體人王瑞德日前爆料「已經抓到內鬼」，但未透露詳情；被外界認為是嫌疑人之一的立委陳亭妃，今日在節目中被問到相關議題，她先澄清自己當天根本狀況外，她還透露已經排除內鬼三種身分「不是立委」、「也不是黨團助理」、「也不是政務官」。

陳亭妃今日在媒體人黃光芹主持的節目《中午來開匯》，被問到相關議題。她表示，此事件造成群組成員內心陰影，「真的很恐怖」，當下大家都嚇得收回訊息。她先澄清，事發當時自己在上節目，根本不知道發生什麼事情，等到有空要看大家群組內的討論時，訊息已經全部被收回，她得透過新聞內容才知道事件來龍去脈。

至於是不是要抓內鬼？陳亭妃表示，雖然現在以救災優先，不要轉移焦點，但一定要了解是誰，因為這是互信原則。她並堅定指出，內鬼「不是立委」、「也不是黨團助理」、「也不是政務官」。

陳亭妃說，其實排除三種身分之後，範圍就很小了，以後再去看。她還透露，他（內鬼）不是截給一個人，聽說還截給好幾個記者，現在其實媒體圈都知道是誰了，「比我們（立委）還早知道！」

