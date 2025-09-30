為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為跟拍潘孟安租停車位 黃國昌手下「狗仔頭」被爆竟留法務部地址

    2025/09/30 17:44 即時新聞／綜合報導
    謝幸恩租了潘孟安住處的停車位，留下的通訊地址竟是法務部6樓記者室。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌遭爆養「狗仔集團」跟拍民進黨政治人物，「狗仔頭」為中央社司法記者謝幸恩。週刊今（30日）踢爆，謝幸恩2023年為跟拍時任賴清德競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安，特地租潘孟安住處的停車位，但留下的通訊地址竟是法務部6樓記者室。政治工作者周軒要求法務部介入調查；民進黨立委林楚茵也要求中央社徹查到底，不要因為謝幸恩辭職就罷休。

    國民黨立委王鴻薇前年爆料，潘孟安選戰期間北上替賴清德輔選，入住力能能源科技董事長楊宗名下、位在萬華價值5000萬元的豪宅，狠酸「金屋藏潘」。潘孟安隨即提出租屋合約與每個月租金匯款為憑自清，提告求償並要求刪除臉書造謠貼文。法院一、二審均判王鴻薇敗訴且須賠償。

    而當時王鴻薇曬出的爆料照片，拍攝地點被指是該豪宅社區的地下4樓，挨批非法入侵民宅，後續追查發現，協助拍攝照片的就是謝幸恩，當時她特地承租車位，合約起訖時間為2023年9月28日至2024年3月28日，共6個月，月租金5000元。而謝幸恩留下的通訊地址為台北市中正區重慶南路1段130號6樓，經查竟是法務部6樓記者室。

    對此，周軒在臉書發文，「請法務部務必調查清楚。黃國昌狗仔集團內重要角色，謝幸恩，疑似為了跟拍當時賴清德總統競選總幹事潘孟安，到其社區租停車位的合約，謝幸恩所留地址據悉是是法務部6樓記者室。法務部當然不會介入這等近乎政治偵防的爛事，可是，這段時間以來，有沒有什麼聯絡資訊，或是信件往來，是透過這個地址轉交給當事人的？還請法務部要多加注意。」

    林楚茵則PO文表示，「我出身媒體，最清楚『第四權』監督與『政治跟監』的差別！接受黃國昌下命令就是當政治打手！就算中央社記者謝幸恩辭職，我仍會要求、監督中央社徹查到底。身為官媒，怎能拿國家資源，幫特定政黨來跟蹤政敵？2022年12月傳簡訊自稱民報記者蕭依依，2024年7月同一支門號變成中央社記者謝幸恩，關鍵證據都在我手上，背後主使者是不是黃國昌？ 難道所謂『揭弊』需要用假名分飾兩角？」

    她接著質問：「2023年2月謝幸恩入職中央社；2023年9月謝幸恩住五股，卻冒用『法務部地址』承租我家（萬華）的停車場；2023年12月王鴻薇爆料潘孟安，同時曝光我與先生梁文傑的住處。謝幸恩租車位偷拍，是王鴻薇拿到照片，怎麼那麼巧？今天週刊報導，黃國昌養『狗仔團』花四千多萬，錢從哪裡來？如果凱思國際背後確實有港資、中資，那跟監國會議員已經是國安問題！黃國昌要不要正面交代？」

