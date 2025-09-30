遭黃國昌狗仔集團跟監被當場抓包？林右昌：傷害台灣民主「真的太離譜了」

前民進黨秘書長林右昌。（資料照）

媒體爆料民眾黨主席黃國昌培養狗仔集團，甚至曾在跟監前民進黨秘書長林右昌之際，被當場抓包。對此，林今（30）日直言，他對於被跟監沒有太多驚訝，但此事對台灣民主政治造成極大傷害，若以黃自己所言應該會說「真的太離譜了！」

林右昌今天在臉書撰文指出，《鏡週刊》報導黃國昌指揮狗仔全面跟監跟拍以民進黨為主的政治人物，也曾經在大罷免期間，跟監、跟拍過自己。說實在的，對於會被跟監跟拍，其實並沒有太多驚訝；因為，民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事。

請繼續往下閱讀...

「這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊！」林右昌說，黃不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。

林右昌指出，黃國昌的第一個身份：他是現任的立法委員。在一般身份上，立委是「民意代表」，是「公職人員」，但並不是行政體系的公務員。但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。

至於黃國昌的第二個身份，林右昌說，他是現任的「台灣民眾黨」黨主席，今年2月份才以96.11%的超高得票率當選。「台灣民眾黨」是以強調法治、人權、公開透明自許的政黨。現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，儘管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中自有一把尺，大家都在看，看民眾黨的黨員、黨公職，是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。

林右昌也強調，如果用過去黃國昌自己的話，應該會說：「太離譜了！真的太離譜了！」

