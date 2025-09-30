修法解決民代助理費問題？ 鍾佳濱：法制度等可做通盤檢討

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

鑑於民意代表使用助理費時常涉及「貪污治罪條例」一事，全國地方議會正副議長聯誼會今拜會立法院國民黨團，就相關修法交換意見。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，包括政治文化、問政方式，還有整個法制度，都可以做一個通盤的檢討。「民代也要接受公開、透明的監督，不能把公家的家，放到私人口袋。」

新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議長張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市副議長李曉鐘等人，今赴立院拜會國民黨團，盼針對民代助理費問題進行修法。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，立法院需務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業。

請繼續往下閱讀...

對此，鍾佳濱指出，這個議題，過去不分朝野討論所在多有，也各有見仁見智的想法，簡單講，「貪污治罪」，貪污，不該拿的拿了，就會要治罪，至於貪污的情節有各種態樣，當然行政首長涉及貪污、挪用行政上的資源，這是非常嚴重的，至於民意機關為何會有這個反應，其實民意機關編給的是政府部門給民代去從事問政、收集民情所需要的，當然也不能夠亂用、惡用。

至於為何過去經常有民代涉案，鍾佳濱認為，「包括我們的政治文化、我們問政所進行的方式，還有整個法制度，都可以做一個通盤的檢討。我們當然希望代議士認真為民喉舌，政府預算給予必要的支出，但是我們也要接受公開、透明的監督，不能把公家的錢，放到私人的口袋去。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法