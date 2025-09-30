為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    光復受創王定宇要求釋殺傷力消息 卓榮泰：自我防衛前提下的應對方式

    2025/09/30 16:10 記者劉宛琳／台北報導
    行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

    樺加沙颱風夾帶暴雨，引發馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，造成多人死傷，民進黨立委王定宇在民進黨群組建議要釋出「殺傷力」的消息以利綠營反擊，引發輿論批評。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢被問及此議題，他表示，在為了自我防衛，因社會不信任造成誤解的前提下，對當時來說或許是一個應對方式。

    立委羅智強詢問卓榮泰：「建議透過媒體、第三方澄清釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊」，這句話是誰說的？卓榮泰表示，在不同前提底下，或許講出這樣的方式，在當時來看，它是一個應對的方式。羅智強反問，殺傷在野黨是應對的方式？卓澄清，不是，他是說在某種前提底下，為了自我防衛，因為社會不信任造成的誤解，大家必須要澄清。

    卓榮泰強調，此時此刻應該不分黨派，全力救災，我們共同努力，用更多救災的實際行動，給鄉親們更多安全的保障。

    羅智強再問卓榮泰，請問張惇涵秘書長、阮昭雄副秘書長有回報這件事嗎？卓榮泰坦言，他沒有收到回報，他也說，這幾天當中我們真的無心去討論這些訊息；羅智強訊問若有回報，卓榮泰會認同嗎？卓說，他會問收到什麼訊息、怎麼回覆。

    熱門推播