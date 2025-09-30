台電要求全額負擔路燈電費 羅東、壯圍、蘇澳公所直言不公平

台電要求從明年起，路燈電費由公所全額負擔，今天縣務會議，很多公所都表示不合理也不公平。（記者游明金攝）

宜縣路燈電費1年約1.4億元，由12鄉鎮市公所與台電各付一半電費；但台電要求公所從明年起全額負擔，羅東鎮、壯圍鄉與蘇澳鎮等公所，今在縣務會議都表示不合理也不公平，並質疑違反電業法規定。

縣府表示，將發文中央聲請函釋，同時也希望檢討增加道路使用收費標準，補地方財源不足。

依據電業法規定「公用售電業供給公用路燈用電，其收費率應低於平均電價，並以不低於平均電燈價之半為準。」往年，都是公所與台電各負擔一半電費；但因應財劃法修正與上路，台電已通知各鄉鎮市公所，從明年起須全額負擔電費，台電不再吸收。

今天縣務會議，壯圍鄉長沈清山說，壯圍路燈電費目前1年要300萬，現在要公所全額負擔，明年就要增加到600萬元，如果這樣，台電所有民生用電的電線桿，都豎立在鄉鎮市公所與縣政府的道路上，請縣府研究向台電收取使用租金，不然財政會愈來愈困難。

羅東鎮長吳秋齡指出，往年電費都由台電補助一半，羅東目前1年要700多萬的電費，但從明年開始，要編到1600多萬，這對羅東鎮公所是很龐大的支出，她希望財劃法的分配，縣政府能夠幫公所補足這一個區塊。

縣府交通處統計，目前12個鄉鎮市公所約須負擔7000萬元路燈電費，若台電不補助將增至1.4億元，而縣府目前則是432萬元，也要增加到864萬元。

代理縣長林茂盛表示，縣府將發函經濟部說明要求地方全額負擔，有無違反電業法規定，另中央原就訂有道路使用收費標準，將同步發文請中央檢討設算公式，以增加地方財源。

