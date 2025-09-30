對台最終稅率將掀牌？卓榮泰：團隊在美進行「最後關鍵」談話

立法院院會30日邀行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

美國對等關稅最終稅率未定，據本報掌握，行政院副院長鄭麗君已啟程訪問美國，談判進度備受關注。行政院長卓榮泰今（30日）表示，談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話，希望秉持維護國家利益、維護產業利益、維護國人健康、維護糧食安全等四大原則，爭取對國家、產業有利的最終結果，尚在積極努力。

據了解，鄭麗君近期已啟程訪問美國，但對於此行是否與美方召開總合性會議及台美談判最新進度等相關細節，行政院經貿談判辦公室昨天僅回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

立法院會今邀卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢，卓揆於報告中拋出，必須完成「3項重建」，一是產業布局的重建，二是災區復原的重建，三是社會信任的重建。

卓榮泰表示，今年4月初，美國提出新的關貿政策之後，全球都進入一個後關稅時代、秩序重新調整的時代，我們也不例外；雖然我國有堅韌且非常優良的經濟體質，預估今年國家的經濟成長率仍高達4.45%，國家的GDP會達到27兆元。這是我們的優勢跟體質，但同時仍然要快速調適，適應後關稅時代對產業的所有適應能力。

卓榮泰進一步透露，談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話，希望秉持過去所言，維護國家利益、維護產業利益、維護國人健康、維護糧食安全等四大原則，爭取對國家、產業有利的最終結果，但尚在積極努力當中。

卓榮泰說，針對關稅衝擊，政府已提出對產業支持的各項方案，從支持產業、安定就業、照顧民生和強化韌性等四個方向，已經在「韌性特別條例」以及緊接著的「韌性特別預算案」當中，祈求立院快速全力支持們希望真正能達到立足台灣、布局全球、行銷全世界的「經濟日不落國」構想。

