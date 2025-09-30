高雄115年度總預算逾2042億 受財劃法修法影響短少174億將反映在後年

高雄市長陳其邁（左）強調，受財劃法修法影響，高雄統籌分配稅款雖增加258億，但一般性、計畫性補助款卻大減432億，等於短少174億。右為議長康裕成。（記者葛祐豪攝）

首次上稿 16:24

更新時間 19:35（補立委賴瑞隆回應）

高雄115年度總預算規模逾2042億，創下新高！但受財劃法修法影響，統籌分配稅款雖增加258億，但一般性及計畫性補助款卻大減432億，等於短少174億，將會反映在後年（116年度）。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁今（30日）下午前往議會，說明115年度總預算案，歲出編列1980.22億元，加計債務償還62億元，總預算規模為2042.22億元，較114年度1985.02億元，增加57.2億元，約增2.88%，市府會兼顧建設與財政平衡。

陳其邁強調，受財劃法修法影響，高雄市統籌分配稅款雖較114年增加258億元，但一般性補助款定額設算較114年減少136億元、計畫型補助款（不含補辦預算）較114年減少193億元、捷運補助減少103億，算下來仍差了174億。由於明年度編列預算是今年核定，有1年的時間差，因此差174億預算規模，將會反映在後年。

財政局長陳勇勝表示，財劃法修法後，全國統籌財源成長90%，但高雄僅增加258億、成長52%是六都最低，十分不公平；市府拜託立法院應考量各縣市人口、土地、淨零成果等，給予高雄支持。

高雄市主計處表示，115年度總預算案歲入、歲出差短計49.81億元，淨舉借預算49.81億較上年度減少2.19億元，續創縣市合併後15年新低，連同債務還本62億元，共需融資財源111.81億；其中，經常門1563.8億元，佔歲出78.97%，資本門416.42億元，佔歲出21.03%，資本支出前三大機關，依序為捷運局90億、水利局87.73億、 工務局76.79億。

議員劉德林關切對於已發包捷運工程的影響，認為中央已核定補助不能耍賴；議員郭建盟認為市府報告未呈現「真實危機」；議員邱俊憲批評財劃法「黑白修」，惡果全民承擔，盼市府以優先順序，加以調整財政結構；議員邱于軒建議陳其邁提出自己的財劃法版本；議員陳麗娜則對主計總處設算一般性補助將減少表達不滿，要求市府加大向中央反映的力道。

立委賴瑞隆說，受財劃法修法影響，高雄統籌分配稅款雖增加258億，但一般性、計畫性補助款卻大減432億，等於短少174億，這樣的結果他當時已多次提醒，但國民黨及柯志恩就是不聽，「我們要求國民黨及柯志恩，這會期立即補破網，重修合乎公平正義的財劃法，不要讓高雄成為財政不公的最大輸家!」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法