    傅崐萁要求就總預算案召開院際協商 政院：願共同參與

    2025/09/30 16:19 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝今日表示，明年度中央政府總預算攸關民生、經濟及國家發展，希望能順利付委、進入實質審查，對於立法院召開的朝野協商，行政院一直以來都願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。（資料照）

    立法院國民黨團今日一度欲將115年度中央政府總預算案退回程序委員會，不過在即將按鈴表決之際，國民黨團又宣布撤回該提案。國民黨團總召傅崐萁表示，原則上先放行，會要求立法院長韓國瑜召集院際及朝野協商，希望行政院長卓榮泰能於1週內透過院際的朝野協商，儘快承諾把立法院三讀通過的相關法案，依法落實編列預算。行政院回應，對於立法院召開的朝野協商，行政院一直以來都願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。

    傅崐萁稍早聲稱，行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不依法編列及依法執行，國民黨團深表遺憾，希望用時間爭取民進黨、行政院依法行政，今天依然放行115年度總預算，對於國會已經通過的軍人加薪、警消相關人員退休金的提升等案，今日再給行政院恢復依法行政的機會，希望卓揆身為國家的行政院長，依照國家的法律進行相關事務，不能違法亂紀。

    對此，行政院發言人李慧芝今日表示，明年度中央政府總預算攸關民生、經濟及國家發展，希望能順利付委、進入實質審查，對於立法院召開的朝野協商，行政院一直以來都願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。

    李慧芝強調，對於有違憲疑慮的《國軍待遇條例》以及《警察人員人事條例》部分條文，行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

