批黃國昌顧左右而言他 吳思瑤質疑：是否有境外不當資金流入

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被踢爆指揮「狗仔集團」跟拍政敵，引發輿論譁然。黃昨開直播另闢戰場，指控媒體與黑道勾結。對此，民進黨立委吳思瑤表示，黃常常使用的招數，就是當他面臨自己難以面對的真相後，他就拋出別的議題，想要操作輿論、轉移焦點。吳強調，黃應回答自己是否為狗仔集團的幕後主使，以及是否有境外不當資金流入。

針對黃國昌指控媒體與黑道勾結，吳思瑤指出，顯然黃又再開啟另外一套劇本，顧左右而言他，想要轉移焦點。黃常使用的招數，就是當他面臨了自己難以面對或不敢面對的真相之後，他就拋出別的議題，想要去操作輿論、轉移焦點。

吳思瑤說，這段時間越來越多證據兜攏之下，可以拼湊出一個完整的樣貌，黃國昌確實進行了一個組織串聯，長期透過盯梢、跟監，甚至侵入民宅，這種非法的行徑，來對於他仇恨的政敵進行非法偷拍，「我想黃國昌躲了幾天之後，應當是要去想出一個連自己都很難說服自己的說法吧！」

吳思瑤認為，黃國昌所端出來的話術，依舊把自己偽造成一個正義的化身，事實上，黃的正義不只一直會轉彎，黃徹頭徹尾就是「偽正義」，用極不正義、極不道德的方式，監看、盯梢、偷拍政敵進行政治操作。

吳思瑤呼籲，黃國昌不要再顧左右而言他，請回答台灣社會，「你是否為謝姓記者的幕後主使，所有議題的選擇、跟拍對象的擇定，是否都由你指揮？其次，龐大的金流到底從何而來？凱斯國際公司背後到底有沒有境外勢力的資金流入？否則你如何有能耐用一個立委的收入，或濫用吹哨者協會以假公益的方式募集資金，結果流向一個非法的、打擊政敵的偷拍集團。」

