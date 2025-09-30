童子瑋秋節勞軍 贈關指部加菜金10萬元

10月6日是一年一度的中秋節，基隆市議長童子瑋（圖左）今天（30日）率領議會團隊到陸軍關渡指揮部北五堵營區勞軍，童致贈10萬元慰問金，由關指部參謀主任林勇材（圖右）上校代為接下。（圖為童子瑋提供）

10月6日是一年一度的中秋節，基隆市議會議長童子瑋今天（30日）率領議會團隊，前往陸軍關渡指揮部北五堵營區，向駐軍致意，提前送上佳節祝福，並代表基隆市民表達最深的感謝。在勞軍行程中，童子瑋與七堵全安診所醫師林育正共同致贈10萬元，期盼以實際行動支持國軍，感謝國軍長年辛勞付出，10萬元慰問金由關渡指揮部參謀主任林勇材上校代表受贈。

童子瑋表示，基隆是座依山傍海的城市，每逢颱風豪雨來襲，大家最先想到、也最能安心依靠的，就是國軍弟兄。他指出，過去1年國軍在防災救災上不畏艱險，像是2024年10月山陀兒颱風造成淹水與土石崩落，關渡指揮部立即派出172人次投入搶救；9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩的重大災情中，國軍僅1天就派遣了3500名兵力加入救災行列，讓災民在第一時間獲得協助。

請繼續往下閱讀...

童子瑋說，台北作戰分區已經派出80位官兵趕赴花蓮光復災區投入救災工作，另外，還有40位待命中。這120位官士兵中，包含62位基隆地區的志願役官兵。他表示，國軍總是在民眾最需要的時候站出來，這份無私奉獻，值得基隆人由衷敬佩。 童子瑋說，感謝國軍長年承擔守護人民責任，24小時待命，把民眾安全放在第一位，這就是基隆人能安心生活的重要後盾。

童子瑋最後感性地說，中秋節是闔家團圓的日子，他祝福國軍弟兄姊妹平安健康、中秋節快樂，也期盼在守護國家的同時，能有更多機會與親人共享溫馨時刻。

10月6日是一年一度的中秋節，基隆市議長童子瑋（圖穿白襯衫者）30日率領議會團隊到陸軍關渡指揮部北五堵營區勞軍，童致贈國軍10萬元慰問金。（圖為童子瑋提供）

