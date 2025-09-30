爆被黃國昌狗仔跟監、跟拍過 林右昌回應了！

前民進黨祕書長林右昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「狗仔爭議」延燒，週刊今日爆料，列出一串遭黃國昌指揮的狗仔跟拍的綠營高官，對此，出現在名單上的前民進黨祕書長林右昌表示自己其實並沒有太多驚訝，「民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事」。但他也表示，如果用過去黃國昌自己的話，應該會說：「太離譜了！真的太離譜了！」

週刊今日爆料指黃國昌指揮狗仔，跟拍總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋與監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、立委沈伯洋、前立委陳歐珀及前民進黨祕書長林右昌等一眾高官。

請繼續往下閱讀...

林右昌今日在臉書發文表示，週刊報導黃國昌指揮狗仔，曾經在大罷免期間，跟監、跟拍過他。說實在的，對於會被跟監跟拍，他其實並沒有太多驚訝；因為，民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事。

林右昌說，但這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊！他不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。

他指出，黃國昌的第一個身份：他是現任的立法委員。在一般身份上，立委是「民意代表」，是「公職人員」，但並不是行政體系的公務員。但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。

黃國昌的第二個身份：他是現任的「台灣民眾黨」黨主席，在今年2月份才以96.11%的超高得票率當選。而「台灣民眾黨」是以強調法治、人權、公開透明為自許的政黨。現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，儘管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。大家都在看，看民眾黨的黨員和黨公職，是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。

林右昌最後也表示，如果用過去黃國昌自己的話，應該會說：「太離譜了！真的太離譜了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法